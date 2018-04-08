ЕС заявил о «доказательствах» химатаки в Сирии

Европейский союз обвинил сирийские власти и их союзников в применении химического оружия в городе Дума, отметив при этом, что этому есть «доказательства».

«Сообщения из Думы, подвергшейся атаке и бомбардировкам силами режима и его союзниками, свидетельствуют о том, что большое количество гражданских лиц было убито вчера вечером, включая семьи, которые погибли в укрытиях, где они прятались», – передает ТАСС текст заявления внешнеполитической службы ЕС.

«Доказательства указывают на еще одну химическую атаку режимом», – говорится в заявлении.

ЕС «призывает сторонников режима – Россию и Иран – использовать свое влияние для предотвращения дальнейших атак и обеспечения прекращения боевых действий и деэскалации насилия».

В то же время МИД Сирии заявил, что обвинения в предполагаемой химической атаке в городе Дума являются «скучной и неубедительной историей». В сирийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что такие обвинения нужны только ряду стран, которые «торгуют кровью мирных жителей и поддерживают терроризм в Сирии».

МИД России ранее объяснил, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.

Иран в свою очередь заявил, что утверждения Запада о «химатаке» в Думе являются заговором против Башара Асада. Кроме того, Тегеран подчеркнул, что подобные обвинения нелогичны.