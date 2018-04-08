Иран назвал нелогичными обвинения в «химатаке» в Сирии

Заявление американского президента Дональда Трампа о якобы произошедшей химической атаке в сирийском городе Дума является заговором против лидера САР Башара Асада, сказал официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

«Такие обвинения со стороны США и некоторых западных стран свидетельствуют о новом заговоре против сирийского правительства, сирийцев и жителей региона», – передает РИА «Новости» заявление иранского внешнеполитического ведомства.

При этом Иран подчеркивает, что утверждения Запада о якобы применении Дамаском химоружия является предлогом для принятия новых антисирийских мер.

Представитель МИД Ирана отметил, что сирийская армия эффективно борется с террористами и «обладает преимуществом на поле боя», поэтому предположение об использовании химического оружия «нелогично».

Напомним, МИД России объяснил, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне. Американский президент Дональд Трамп уже заявил, что виновные в химической атаке в Восточной Гуте «заплатят большую цену».