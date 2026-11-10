Экс-секретаря консультативного совета Шэньчжэня арестовали за взятки

В КНР бывшего чиновника из Шэньчжэня арестовали по подозрению в коррупции

Tекст: Алексей Дегтярёв

Бывший чиновник подозревается в получении взяток в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

С 1990-х годов Дай Бэйфан занимал ряд руководящих должностей в правительстве Шэньчжэня. В частности, он работал заместителем секретаря горкома Коммунистической партии Китая. По закону он должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с избегающими конфликтов чиновниками.

В прошлом месяце бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина приговорили к смертной казни за коррупционные преступления.

В октябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости вырвать с корнем все «больные деревья» в рамках бескомпромиссной борьбы с коррупцией.