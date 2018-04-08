Российский генерал назвал очередной фальшивкой сообщения о «химатаке» в Думе

Никакое химическое оружие в районе города Дума в Восточной Гуте не применялось, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Никакое химическое оружие в этом районе не применялось, и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада – не более чем очередная фальшивка», – приводит его слова РИА «Новости».

Напротив, Евтушенко сообщил, что в районе Мухайям Аль-Вафедин в Восточной Гуте в Сирии вновь открыт гуманитарный коридор для возобновления операции по выводу боевиков из города Дума. Всего планируется выход до 8 тыс. боевиков и около 40 тыс. членов их семей, сказал он. По его словам, это очередное подтверждение того, что никакой химатаки в Думе не было.

Генерал также уточнил, что боевики радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» по-прежнему сохраняют контроль над городом Дума. Он отметил, что были достигнуты договоренности по прекращению огня, разоружению этой группировки и возобновлению операции по выводу боевиков из Думы.

МИД России объяснял, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.

Несмотря на недоказанность обвинений, на Западе выступают с резкими заявлениями в адрес сирийских властей, Ирана и России.