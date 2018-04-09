В Белом доме начали обсуждение ответа на «химатаку» в Сирии

Комитет по вопросам национальной безопасности Белого дома начал заседание, посвященное сведениям о якобы проведении атаки с применением химоружия в Сирии, сообщили источники.

Президент США Дональд Трамп не должен присутствовать на встрече, однако его советники по нацбезопасности принимают участие в заседании. Среди участников встречи – советник Джон Болтон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис перед этим не исключил действий, направленных против президента Сирии Башара Асада на фоне сообщений о якобы произошедшей в Восточной Гуте под Дамаском «химической атаки».

Москва ранее заявляла, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.

В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что никакое химическое оружие в районе города Дума в Восточной Гуте не применялось, в больницы не поступали больные с признаками химического отравления.

Между тем, еще в воскресенье президент США Дональд Трамп пообещал, что виновные в «химической атаке» в Восточной Гуте «заплатят большую цену», а Белый дом не исключил ракетных ударов по Сирии в связи с «применением химоружия».