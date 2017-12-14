Трамп назвал срок принятия решения о возможной атаке на Сирию

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает ситуацию с якобы применением химоружия в Сирии и советуется с военными на этот счет; он пообещал принять решение о действиях США в ближайшие сутки или двое.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что США предполагают, что сирийская армия использовала химическое оружие в Восточной Гуте, но Вашингтон признал необходимость доказательств для подтверждения этих сведений.

Перед этим Пентагон не исключил действий против Сирии на фоне сообщений о якобы произошедшей там «химической атаке».

Между тем, российский центр по примирению заявил, что химическое оружие в районе города Дума в Восточной Гуте не применялось. На это указали и врачи, которые сообщили, что в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления. Эксперты «Красного полумесяца» также опровергли эти сообщения.