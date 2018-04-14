Белый дом заверил в осознании Трампом последствий гибели россиян при ударе по Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп понимает, какой может быть опасность, если при планируемом ударе по Сирии ущерб также будет нанесен российской или иранской стороне, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

Он подтвердил, что Трамп осознает опасность, которая может иметь место, если при ударе по Сирии «погибнут россияне, иранцы или кто-то еще», передает ТАСС.

«Конечно, президент осознает, он прислушивается к своим помощникам по национальной безопасности, чтобы гарантировать, что любые ответные действия будут осуществлены эффективно, рационально и будут защищать американские интересы в сфере национальной безопасности», – заявил Шах в эфире телеканала CNN.

«Президент заявлял, что привлечет сирийское правительство к ответственности, он также намерен привлечь к ответственности россиян и иранцев, которые поддерживают этот режим», – счел возможным добавить заместитель пресс-секретаря Белого дома, добавив, что глава Белого дома «не потерпит применения химического оружия в отношении мирных жителей» и «планирует дальнейшие действия вместе с союзниками и помощниками по национальной безопасности».

Он также сообщил, что Трамп «обсудил данный вопрос с рядом американских союзников, как в регионе, так и в Европе».

По сообщениям американских СМИ, в разговоре с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом Трамп настаивал, чтобы при ударе по Сирии Россия и Иран «заплатили» за покровительство Дамаску.

Напомним, Трамп и заявлял, что США не оставят без последствий якобы имевшее место применение химоружия в Сирии. При этом он возложил ответственность за действия Дамаска на Россию и Иран.