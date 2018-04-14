В США осудили решение Трампа ударить по Сирии

Член сената штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что действия президента США Дональда Трампа способны привести к эскалации напряженности вплоть до ядерного удара.

«Возрастающие необдуманные действия рискуют эскалироваться в ядерную войну», – сказал американский сенатор.

Он добавил, что действия западной коалиции являются неоправданным актом агрессии, передает РИА «Новости».

В свою очередь ведущая правозащитная организация США «Американский союз гражданских свобод» (ACLU) назвала удар по Сирии незаконным.

«Перед лицом конституционного закона, который запрещает использование военной силы без разрешения конгресса, а также ввиду международного права, запрещающего одностороннее использование силы во всех случаях, кроме самозащиты, президент (Дональд) Трамп в одностороннем порядке начал удары против страны, которая нас не атаковала и без какого-либо разрешения конгресса», – заявила представитель ACLU Хина Шамси.

Она добавила, что эти действия «нарушают ряд наиболее важных юридических ограничений на использование силы».



Так, из первой статьи Конституции США следует, что разрешение на ведение войны должен давать президенту конгресс. Однако министр обороны США Джеймс Мэттис в обоснование удара по Сирии назвал вторую статью, в которой президенту предоставляется право реагировать на «значительные угрозы» США, в том числе и военным путем.

В ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что Дамаск намерен обратиться в СБ ООН с требованием принять меры против неприкрытой агрессии западных стран.