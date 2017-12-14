Сирия обратилась в СБ ООН в связи с агрессий Запада

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что Дамаск намерен обратиться в СБ ООН, потребовав принять меры против неприкрытой агрессии западных стран.

Он подчеркнул, что субботние удары по Сирии стали продолжением войны, которую западные страны в различной форме ведут против Сирии, передает РИА «Новости».

«Эта трехсторонняя агрессия лишь продолжение войны, которая в настоящее время ведется против Сирии в различных формах. США, Франция и Великобритания несут ответственность за разрешительную войну, направленную против Сирии», – сказал Мустафа.

«Что касается СБ ООН, Сирия потребует от Совбеза принять меры против этой неприкрытой агрессии, хотя мы не питаем иллюзий о его роли, возможностях и честности», – заявил сирийский дипломат.

В ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.