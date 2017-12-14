Шеф Пентагона не исключил продолжения ударов по Сирии

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил, что удар по Сирии пока однократный, но его повторение в будущем не исключено.

По словам главы Пентагона, в субботу США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии «мощный удар», итспользовав вдвое больше ресурсов, чем год назад, после событий в Хан-Шейхуне, передает РИА «Новости».

При этом Мэттис не исключил продолжения вооруженной агрессии возглавляемой США коалиции против Сирии, заявив, что «будущие удары будут зависеть от способности сирийского режима использовать химоружие».

Он также заявил, что США нанесли удар якобы после того, как в четверг появилась уверенность в применении в Сирии «химоружия». Шеф Пентагона уточнил, что новые доказательства он получил уже после того, как публично заявил о необходимости получить дополнительные свидетельства по инциденту.

В ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия.