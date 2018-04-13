Россия обвинила Британию в непосредственной организации «химатаки» в Сирии

Министерство обороны России располагает многочисленными доказательствами того, что 7 апреля в сирийском городе Дума осуществили спланированную провокацию с химическим оружием, заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ее (провокации – прим. ВЗГЛЯД) подлинная цель сегодня всем понятна – спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии», – приводит его слова РИА «Новости».

Конашенков отметил, что России, в частности, удалось найти непосредственных участников съемки видеоролика с «последствиями» так называемой химатаки в Думе и опросить их. Участники роликов сообщили, что видео является постановочным. «Жители Думы в деталях рассказали, как проводилась постановочная съемка, в каких эпизодах они сами участвовали и что делали», – сказал Конашенков.

Он сообщил, что участники съемки в Думе – два медика, работающие в местной больнице в отделении скорой помощи, – рассказали, что «пострадавшие» не имели признаков поражения отравляющими веществами.

«Во время оказания им первой медицинской помощи в госпиталь вбежали неизвестные люди. Некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся поражены отравляющими веществами», – рассказал Конашенков, отметив, что когда съемку завершили, неизвестные «быстро скрылись».

«Сегодня в распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте», – сказал Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что США и страны Запада продолжают «огульные и голословные обвинения» в адрес сирийских правительственных сил, однако по прошествии почти недели со стороны США и отдельных европейских стран до сих пор не представлено ни одного доказательства.

В то же время, рассказал Конашенков, в Восточную Гуту вернулись более половины вышедших жителей, 63 тыс. человек, обстановка в пригороде Дамаска стабилизируется.

В Минобороны надеются, что миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не будет руководствоваться установками третьих лиц, а проведет объективное расследование по сирийской Думе. Конашенков заверил, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии готов обеспечить безопасность экспертов и необходимые условия для работы в Восточной Гуте.

Ранее в пятницу постоянный представитель США при ООН Никки Хейли высказалась о сроках ответных мер Вашингтона в отношении Сирии, которая, как утверждают западные страны, якобы применила химическое оружие.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров говорил, что у России есть неопровержимые данные, согласно которым предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб. Ранее в Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграли перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.