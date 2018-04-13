Лавров заявил о возможной инсценировке химатаки в сирийской Думе

У России есть неопровержимые данные, согласно которым предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Лавров напомнил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия.

«Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили», – сказал он.

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

Газета ВЗГЛЯД рассматривала вопрос о том, кто из союзников Вашингтона готов принять участие в ударе по Сирии, хотя никаких доказательств использования Дамаском химоружия не предоставлено. Сам глава американского государства Дональд Трамп еще не принял решения об «ответе» на предполагаемую химатаку.

Министр также заявил, что доклад Организации по запрещению химического оружия об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери подтвердил лишь химсостав отравляющего вещества, оно не находится в списке конвенции о запрещении химоружия.

«Там сказано, что эксперты ОЗХО подтверждают выводы Лондона относительно химического состава этого вещества. Там уже такие политики как (глава МИД Великобритании) Борис Джонсон стали в очередной раз пытаться исказить истину и заявлять о том, что заявление ОЗХО означает поддержку всех без исключения выводов Великобритании, включая highly likely (весьма вероятно с англ. – ред.), это очередной эксцесс этого политика. К нему уже все привыкли», – заявил Лавров.

Он подчеркнул, что «ОЗХО подтвердила исключительно состав химического вещества, и в закрытой части приводится подробная, длинная химическая формула этого вещества». «Никаких литературных названий там не приводится. Говорится лишь о том, что это вещество не из списка, который в конвенции о запрещении химического оружия утвержден и по которому должны страны-члены отчитываться», – добавил глава МИД.

В четверг ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом». Подчеркивается, что определить происхождение вещества невозможно, а «Новичок» в докладе не упоминается. Россия получила доклад ОЗХО. Британия, однако, интерпретировала этот доклад в свою пользу.