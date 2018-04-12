Россия получила доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери

Российская сторона получила доклад Организации по запрещению химического оружия в связи с инцидентом в Солсбери, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом». При том подчеркивается, что эксперты не смогли определить его происхождение, также в докладе не упоминается, что речь идет о «Новичке»

Британия, однако, интерпретировала этот доклад в свою пользу. Так, глава МИД Великобритании Борис Джонсон уверен, что только Россия могла быть источником нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.