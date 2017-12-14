ОЗХО подтвердила отравление Скрипалей «высокопробным веществом»

Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», однако эксперты не смогли определить его происхождение.

Сотрудники ОЗХО подтвердили, что бывший шпион и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, однако само название химиката не приводится. В частности, в докладе не упоминается, что речь идет о «Новичке». Происхождение яда также не было определено, сообщает Associated Press.

«Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек», – говорится в заявлении экспертов Организации.

Вместе с тем в докладе ОЗХО, копию которого публикует Sky News, сказано, что в собранных в Солсбери пробах содержится «высокопробное» вещество с полным присутствием отравляющих веществ. В связи с этим телеканал приходит к выводу, что специалисты якобы определили нервно-паралитическое вещество именно как «Новичок».

Британские власти поспешили заявить, что выводы экспертов ОЗХО подтверждают заключение британских специалистов о высокой вероятности «государственного участия» в производстве отравляющего вещества.

Так, глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что «не может быть никаких сомнений в том, какое вещество было использовано, и нет альтернативного объяснения того, кто несет за это ответственность». По его словам, «только у России есть средство, мотив и соответствующее прошлое» для этого.

Джонсон призвал провести заседание исполнительного совета ОЗХО 18 апреля, чтобы обсудить следующие шаги в связи с инцидентом в Солсбери. Также Джонсон заявил, что ОЗХО обнародовала результаты анализа вещества, которым отравили Скрипалей, по просьбе Лондона.

На прошлой неделе эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».

Вместе с тем британские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве заявили, что спецслужбы Великобритании якобы нашли секретную российскую лабораторию, где, по версии Лондона, изготовили нервно-паралитическое вещество.

В то же время британская разведка рассказала, что отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом.