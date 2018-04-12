Джонсон заявил о российском происхождении отравляющего вещества в деле Скрипалей

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон уверен, что только Россия могла быть источником нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

«Не может быть никаких сомнений, что именно было использовано, и не остается никакого альтернативного объяснения относительно виновника – только Россия имеет средства, мотив и соответствующее прошлое», – говорится в заявлении Джонсона, передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что Британия никогда не сомневалась в результатах анализа вещества, сделанного экспертами лаборатории в Портон-Дауне, однако теперь целых четыре лаборатории подтвердили данные результаты.

Кроме того, Джонсон подтвердил, что ОЗХО опубликовала результаты анализа вещества по просьбе Соединенного Королевства.

«В интересах прозрачности и потому что, в отличие от россиян, нам скрывать нечего, мы попросили ОЗХО опубликовать резюме, чтобы все могли его видеть, и передать полный доклад всем членам ОЗХО, включая Россию», – говорится в заявлении Джонсона.

В четверг Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», однако эксперты не смогли определить его происхождение.