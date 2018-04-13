Трамп пока не принял решения об ударе по Сирии

Глава американского государства Дональд Трамп еще не принял решения об «ответе» на предполагаемую химатаку, которую США приписывают Дамаску, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Трамп встретился с членами американского Совета нацбезопасности, но «никаких окончательных решений не сделано», сообщила Сандерс. Кроме того, Трамп намерен обсудить данный вопрос с лидерами Франции и Великобритании Эммануэлем Макроном и Терезой Мэй, передает РИА «Новости».

Официальный представитель премьера Великобритании сообщил, что Трамп и Мэй договорились продолжить совместную работу по выработке «международного ответа» на предполагаемую химатаку.

Мэй и Трамп «согласились с тем, что режим Асада создал образец опасной модели поведения в отношении применения химического оружия». Лондон и Вашингтон считают, что применение химоружия не должно «остаться без ответа», передает ТАСС.

Стороны заявили о «необходимости предотвращения дальнейшего использования химического оружия режимом Асада».