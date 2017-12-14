Даже ближайшие союзники США отказываются «наказывать Асада»

Соединенные Штаты активно собирают коалицию для массированного ракетного удара по Сирии. Им это нужно «с точки зрения политики и пиара, что американцы не в одиночку там пытаются наказать «животное Асада», комментируют аналитики. Кто из союзников Вашингтона выразил готовность принять участие в этой авантюре и каким мог бы быть их реальный вклад?

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй приказала британским подлодкам подойти к Сирии на расстояние ракетного удара. Кроме того, источник газеты Times сообщил, что самолеты британских ВВС на Кипре приведены в полную боеготовность для нанесения удара по САР. «Наши самолеты стоят на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре – прим. ВЗГЛЯД). Мы готовы», – подчеркнул он. Также в возможной операции могут принять участие также эскадренные миноносцы типа «Дэринг» (тип 45), в частности эсминец «Данкан».

Если накануне Тереза Мэй утверждала, что Лондону нужны доказательства причастности правительства Башара Асада к химатаке в Восточной Гуте, то сейчас она уже продвигает идею британского участия в быстром ударе по Сирии вместе с США, забыв про всякие расследования. Так, британские СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, предполагают, что удар может быть нанесен уже вечером в четверг.

Источники на Даунинг-стрит заявили Guardian, что решение может быть принято кабмином без согласования с парламентом. Некоторые министры в частном порядке признаются, что им необходимо больше доказательств виновности сирийского руководства. Но большинство из них готовы поддержать Мэй, поскольку она заявила, что «все указывает на то, что сирийский режим несет ответственность».

А вот большинство оппозиционных партий недовольны такими действиями Мэй, подчеркивая, что она обязана проводить подобные вопросы через парламентское голосование. Нежелание Мэй согласовывать решение с парламентом легко объяснимо – она боится, что, не имея стабильного большинства в парламенте, повторит провал своего предшественника Дэвида Кэмерона в 2013 году, когда лейбористы заблокировали его инициативу по авиаударам в Сирии. Однако парламент будет отдыхать до понедельника в связи с пасхальными каникулами, так что британский премьер надеется все же обойтись без его участия.

«Тереза Мэй сказала, что отправит к Сирии подводные лодки, которые будут находиться от Сирии на расстоянии ракетного удара. Понятно, что и британская авиация на Кипре приведена в готовность не просто так. Однако не до конца ясно насчет остальных сил флота», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. «Также есть вопрос, какие именно подводные лодки Британия собирается направлять.

Лодки «Астьют», которые у них несут крылатые ракеты, находятся в очень плачевном техническом состоянии. Плюс у них остались лодки «Вэнгард», но это лодки – носители баллистических ракет. В таком случае возникает вопрос: Тереза Мэй задумала маленькую победоносную ядерную войну?»

– недоумевает собеседник.

Доцент РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев подтвердил газете ВЗГЛЯД, что британцы в последнее время жаловались на состояние подводных лодок и их низкое качество. Так, они «могут обозначить поход», но насколько точно и четко они стреляют – большой вопрос.

Более твердую позицию, чем Британия, с самого начала заняла Франция. Именно Париж первым выразил готовность присоединиться к США в случае решения о нанесении удара по Сирии. И уже во вторник французский фрегат «Акитэн» присоединился к американскому эсминцу «Дональд Кук» в Средиземном море у берегов Сирии.

«У французов есть некое подобие флота. Есть у них авиация, но, как мы знаем, серьезного боевого опыта у них нет. Демонстрировать флаг они будут, но серьезного участия я не ожидаю. Могут быть какие-то корабли связи и обеспечения», – подчеркнул Леонков.

Намного более нетривиально выглядит твердое намерение Австралии присоединиться к американским ударам по Сирии. Глава МИД страны Джули Бишоп заявила, что Австралия «поддержит любые действия, которые будут выверенными и пропорциональными». Как известно, Канберра участвует и в антиигиловской коалиции: на базе Минхад в ОАЭ дислоцированы восемь самолетов австралийских ВВС, которые и принимали участие в боевых операциях в Сирии и Ираке.

«Австралия может играть совсем вспомогательную роль. У них есть какая-то авиация, но ничего существенного она из себя не представляет. Плюс, возможно, одну–две единицы флота они пригонят в регион, но им нужно время для этого», – считает Леонков (путь от Австралии до Персидского залива примерно равен пути авианосной группы США от Вирджинии до восточного средиземноморского побережья – прим. ВЗГЛЯД).

А вот другой союзник США – Германия – наоборот, отказался поддержать Вашингтон. Немецкие парламентарии призвали Трампа отказаться от удара по Сирии. Так, представитель партии «зеленых» Юрген Триттин настаивал, что власти ФРГ должны выступить с четкой позицией и заявить Вашингтону и Москве, что Берлин требует проведения расследования предполагаемой химатаки. В итоге в четверг германский канцлер Ангела Меркель резюмировала, что ФРГ не будет принимать участие в возможной военной акции западных стран в Сирии.

Италия отказалась участвовать в собственно военной операции, но согласилась оказалась союзникам по НАТО логистическую поддержку. На нечто подобное оказалась согласна и Турция – она выразила готовность в случае операции в Сирии обсудить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом использование американскими военными базы «Инджирлик». Остальные близкие американские союзники, даже такие как Канада и Саудовская Аравия, пока вообще не проявляли никакого интереса к анонсируемым Трампом ракетным ударам. Даже Израиль, который в понедельник из собственных антииранских соображений нанес удар по сирийской авиабазе Эт-Тияс, пока не изъявляет желания ввязываться в авантюру президента США.

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Таким образом, на данный момент мини-коалиция американцев по ракетному удару по Сирии состоит лишь из Франции, Австралии и не до конца определившейся Великобритании. «Даже если попытаться из всего этого сформировать группировку для нанесения массированного удара, им действительно нужно немало времени и ресурсов на сборы. И понятное дело, что Россия не будет на это просто так смотреть», – подчеркнул Леонков. «С военной точки зрения союзники США не нужны. Но вот с точки зрения политики и пиара они необходимы, чтобы показать, что американцы не в одиночку там пытаются наказать «животное Асада». Плюс за все действия будет нестись коллективная ответственность», – указал он.