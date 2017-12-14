Даже ближайшие союзники США отказываются «наказывать Асада»

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12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
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По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

Наиболее очевидный кандидат на следующий удар США – черная металлургияФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Эффект, который новый пакет санкций произвел на российские рынки, дает Вашингтону стимул играть по принципу «цель оправдывает средства». Теперь США будут методично искать в экономике РФ слабые звенья, проверяя на прочность все сегменты, так или иначе встроенные в глобальный рынок. Но на какую отрасль придется следующий удар? Подробности...
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Украинские рыбаки пострадали от пиратства Киева

Украина вновь задержала российское судно, причем за «нарушение», которое совершил совсем другой корабльФото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Украина вновь захватила российское судно под предлогом «незаконной» деятельности на «оккупированной территории». Киев прикрывает свои пиратские действия заявлениями о том, что якобы Крым является украинской территорией. Этот повод украинцы могут использовать вечно, если их наглость не пресечь, считают эксперты. Тем временем украинские рыбаки, заранее испугавшись ответных российских мер, сами покинули Азовское море. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Россия ведет планомерную космическую экспансию

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Постепенно завершается реставрация ВДНХ. Один из главных ныне построенных павильонов – «Космос и авиация». И хочется надеяться, что через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Подробности...

Смешное надувание щек в исполнении мирового гегемона

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Американцы затянули ситуацию до того, что каждый даже не день, а час отсрочки от уже истекшего 48-часового срока, отпущенного Дональдом Трампом, вызывает смешливые комментарии разной степени остроумия. Подробности...
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Предлагаемый нам выбор «третьего пути» – ложный

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Для меня в статье Суркова самое удивительное – это фиксация на «государственном» и «идеологическом» уровне существования т.н. Востока. Как некой «оппозиции» Западу. Какой такой Восток? Что это вообще такое? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
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          Даже ближайшие союзники США отказываются «наказывать Асада»

          Тереза Мэй еще не определилась до конца насчет участия в ударе по Сирии, но уже успела направить подлодки к восточному побережью Средиземного моря   12 апреля 2018, 18:45
          Фото: mod.uk
          Текст: Алексей Нечаев,
          Марина Балтачева,
          Никита Коваленко

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          Соединенные Штаты активно собирают коалицию для массированного ракетного удара по Сирии. Им это нужно «с точки зрения политики и пиара, что американцы не в одиночку там пытаются наказать «животное Асада», комментируют аналитики. Кто из союзников Вашингтона выразил готовность принять участие в этой авантюре и каким мог бы быть их реальный вклад?

          Глава правительства Великобритании Тереза Мэй приказала британским подлодкам подойти к Сирии на расстояние ракетного удара. Кроме того, источник газеты Times сообщил, что самолеты британских ВВС на Кипре приведены в полную боеготовность для нанесения удара по САР. «Наши самолеты стоят на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре – прим. ВЗГЛЯД). Мы готовы», – подчеркнул он. Также в возможной операции могут принять участие также эскадренные миноносцы типа «Дэринг» (тип 45), в частности эсминец «Данкан».

          Если накануне Тереза Мэй утверждала, что Лондону нужны доказательства причастности правительства Башара Асада к химатаке в Восточной Гуте, то сейчас она уже продвигает идею британского участия в быстром ударе по Сирии вместе с США, забыв про всякие расследования. Так, британские СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, предполагают, что удар может быть нанесен уже вечером в четверг.

          Источники на Даунинг-стрит заявили Guardian, что решение может быть принято кабмином без согласования с парламентом. Некоторые министры в частном порядке признаются, что им необходимо больше доказательств виновности сирийского руководства. Но большинство из них готовы поддержать Мэй, поскольку она заявила, что «все указывает на то, что сирийский режим несет ответственность».

          А вот большинство оппозиционных партий недовольны такими действиями Мэй, подчеркивая, что она обязана проводить подобные вопросы через парламентское голосование. Нежелание Мэй согласовывать решение с парламентом легко объяснимо – она боится, что, не имея стабильного большинства в парламенте, повторит провал своего предшественника Дэвида Кэмерона в 2013 году, когда лейбористы заблокировали его инициативу по авиаударам в Сирии. Однако парламент будет отдыхать до понедельника в связи с пасхальными каникулами, так что британский премьер надеется все же обойтись без его участия.

          «Тереза Мэй сказала, что отправит к Сирии подводные лодки, которые будут находиться от Сирии на расстоянии ракетного удара. Понятно, что и британская авиация на Кипре приведена в готовность не просто так. Однако не до конца ясно насчет остальных сил флота», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. «Также есть вопрос, какие именно подводные лодки Британия собирается направлять.

          Лодки «Астьют», которые у них несут крылатые ракеты, находятся в очень плачевном техническом состоянии. Плюс у них остались лодки «Вэнгард», но это лодки – носители баллистических ракет. В таком случае возникает вопрос: Тереза Мэй задумала маленькую победоносную ядерную войну?»

          – недоумевает собеседник.

          Доцент РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев подтвердил газете ВЗГЛЯД, что британцы в последнее время жаловались на состояние подводных лодок и их низкое качество. Так, они «могут обозначить поход», но насколько точно и четко они стреляют – большой вопрос.

          Более твердую позицию, чем Британия, с самого начала заняла Франция. Именно Париж первым выразил готовность присоединиться к США в случае решения о нанесении удара по Сирии. И уже во вторник французский фрегат «Акитэн» присоединился к американскому эсминцу «Дональд Кук» в Средиземном море у берегов Сирии.

          «У французов есть некое подобие флота. Есть у них авиация, но, как мы знаем, серьезного боевого опыта у них нет. Демонстрировать флаг они будут, но серьезного участия я не ожидаю. Могут быть какие-то корабли связи и обеспечения», – подчеркнул Леонков.

          Намного более нетривиально выглядит твердое намерение Австралии присоединиться к американским ударам по Сирии. Глава МИД страны Джули Бишоп заявила, что Австралия «поддержит любые действия, которые будут выверенными и пропорциональными». Как известно, Канберра участвует и в антиигиловской коалиции: на базе Минхад в ОАЭ дислоцированы восемь самолетов австралийских ВВС, которые и принимали участие в боевых операциях в Сирии и Ираке.

          «Австралия может играть совсем вспомогательную роль. У них есть какая-то авиация, но ничего существенного она из себя не представляет. Плюс, возможно, одну–две единицы флота они пригонят в регион, но им нужно время для этого», – считает Леонков (путь от Австралии до Персидского залива примерно равен пути авианосной группы США от Вирджинии до восточного средиземноморского побережья – прим. ВЗГЛЯД).

          А вот другой союзник США – Германия – наоборот, отказался поддержать Вашингтон. Немецкие парламентарии призвали Трампа отказаться от удара по Сирии. Так, представитель партии «зеленых» Юрген Триттин настаивал, что власти ФРГ должны выступить с четкой позицией и заявить Вашингтону и Москве, что Берлин требует проведения расследования предполагаемой химатаки. В итоге в четверг германский канцлер Ангела Меркель резюмировала, что ФРГ не будет принимать участие в возможной военной акции западных стран в Сирии.

          Италия отказалась участвовать в собственно военной операции, но согласилась оказалась союзникам по НАТО логистическую поддержку. На нечто подобное оказалась согласна и Турция – она выразила готовность в случае операции в Сирии обсудить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом использование американскими военными базы «Инджирлик». Остальные близкие американские союзники, даже такие как Канада и Саудовская Аравия, пока вообще не проявляли никакого интереса к анонсируемым Трампом ракетным ударам. Даже Израиль, который в понедельник из собственных антииранских соображений нанес удар по сирийской авиабазе Эт-Тияс, пока не изъявляет желания ввязываться в авантюру президента США.

          Таким образом, на данный момент мини-коалиция американцев по ракетному удару по Сирии состоит лишь из Франции, Австралии и не до конца определившейся Великобритании. «Даже если попытаться из всего этого сформировать группировку для нанесения массированного удара, им действительно нужно немало времени и ресурсов на сборы. И понятное дело, что Россия не будет на это просто так смотреть», – подчеркнул Леонков. «С военной точки зрения союзники США не нужны. Но вот с точки зрения политики и пиара они необходимы, чтобы показать, что американцы не в одиночку там пытаются наказать «животное Асада». Плюс за все действия будет нестись коллективная ответственность», – указал он.


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