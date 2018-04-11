Стало известно о готовности Мэй санкционировать удар по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова санкционировать британское участие в ударе по Сирии без согласия парламента, сообщили британские СМИ со ссылкой на источники.

Парламент Британии вернется с пасхальных каникул только 16 апреля, сообщает Би-би-си.

Источники телеканала утверждают, что Мэй считает необходимым действовать в срочном порядке, а также не хочет задерживать в принятии решения президента США Дональда Трампа.

Во вторник сообщалось, что Великобритания изучает возможности нанесения удара по Сирии в связи с якобы проведенной там «химатакой» вместе с Францией, США или другими странами.

При этом сообщалось, что для одобрения подобной акции власти обратятся к парламенту, хотя Мэй могла бы сделать это и без одобрения со стороны депутатов. В пример приводятся события 2013 года, когда инициатива экс-премьера Дэвида Кэмерона по нанесению удара по Сирии была отвергнута Палатой общин.