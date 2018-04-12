Италия предложила помощь в обеспечении удара по Сирии

Рим не будет принимать участия в возможной военной операции в Сирии, но окажет союзникам логистическую поддержку, заявили в канцелярии премьер-министра страны Паоло Джентилони.

Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее в четверг Германия также заявила, что «не будет играть активную роль» в каком бы то ни было военном ответе США на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума.

В Генштабе до этого сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.