Генштаб рассказал, кто и как инсценировал в Сирии «химатаку»

Организация «Белые каски» разыграли перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

«Действующие исключительно в рядах террористов одиозные «Белые каски» в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную «химическую атаку» на мирных жителей города Дума», – передает его слова ТАСС.

По его словам, это было сделано 7 апреля – это была последняя попытка «фабрикации ложных свидетельств» о якобы химической атаке сирийских войск на мирных жителей в Восточной Гуте.

В понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что российские военные заранее предупреждали о подготовке серьезной провокации с использованием химического оружия в Сирии.

Он напомнил о кадрах годичной давности, распространявшихся «Белыми касками», доказавшими «свою жульническую природу».

В начале марта МИД отмечал, что фейковые сообщения полностью дискредитировавших себя «Белых касок» и других превдогуманитарных НПО «можно считать дешевым фарсом, а не доказательствами».

По версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.