Трамп допустил возможность военного ответа на «химатаку» в Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с военачальниками страны заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума.

По его словам, сейчас в Вашингтоне пытаются определить, кто именно стоит за якобы имевшей место химатакой в Думе, передает ТАСС.

«У нас много вариантов в военном плане, и мы сообщим вам очень скоро», – сказал он, пообещав объявить о решении «сегодня вечером (утро вторника мск) или чуть позже».

Напомним, российские специалисты и военные проверили районы предполагаемой «химатаки» в Думе, опровергнув информационные вбросы боевиков и их пособников на Западе.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии подчеркнул, что постановочный характер инцидента в сирийской Думе не вызывает сомнения, напомнив, что сирийские военные обнаружили кустарный цех «Джейш аль-Ислам» по изготовлению химических боеприпасов с реагентами немецкого производства.