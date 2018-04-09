Результаты проверки в Думе показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ, заявил российский Центр по примирению по итогам посещения районов города, где якобы было использовано химоружие.

Представители Центра посетили именно те районы Думы, где якобы применялось химическое оружие, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в группу по проверке сообщений о химатаках входили специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники.

«Результаты проверки показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ», - заявили в Центре

В ЦПВС отметили, что все обвинения со стороны «Белых касок», которые изначально заявили о применении отравляющих веществ, а также распространяемые ими фото и видео с якобы жертвами химатаки в Сирии – это фальшивка, которая создана с целью сорвать перемирие.

В Центре удивлены тому, что западные страны верят вранью этих «бесстыдных пособников террористов и боевиков».

Военный журналист Александр Коц опубликовал в своем Twitter видео из районов, где якобы было применено химическое оружие. На записи видна машина российской военной полиции. Российским военнослужащим показывют якобы атакованные химоружием районы.

«Удивительно, как местные легкомысленно гуляют по «зараженному» району. Хотя не, не удивительно», – заметил Коц.

Российская военная полиция у бармалеев в Думе. Нашим военным показывают район, подвергшийся «химатаке». Удивительно, как местные легкомысленно гуляют по «зараженному» району. Хотя не, не удивительно. pic.twitter.com/P2iMXe1Y38 — Александр Коц (@sashakots) 9 апреля 2018 г.

Ранее в Госдепе заявили, что в заявлениях о возможном применении в Восточной Гуте химоружия США опираются на «многочисленные сообщения» в открытом доступе. На деле речь о сообщениях «Белых касок», которые, как неоднократно замечала Россия, полностью себя дискредитировали.

В Госдепе, однако, уже заявляют, что считают Россию и Иран ответственными за произошедшее в воскресенье в сирийской Думе, хотя и говорят о необходимости получения дополнительных доказательств совершения химатаки.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал принять решение по ситуации в Думе в течение двух суток.

Россия и до этого заявляла, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось, в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления. В «Красном полумесяце» также опровергли сообщения о «химатаке».