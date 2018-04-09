Госдеп назвал Россию ответственной за «химатаку» в Сирии

США считают Россию и Иран ответственными за произошедшее в воскресенье в сирийской Думе, где якобы произошла «химическая атака», так как эти государства поддерживают действующие власти Сирии, заявили в Госдепе.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США не оставят без последствий вероятное применение химоружия в Сирии, по его словам, за это «заплатят все». Накануне он говорил, что ответственность за действия Дамаска несут Иран и Россия.

Трамп пообещал принять решение по ситуации в Думе в течение двух суток.

В то же время в США признали необходимость доказательств химической атаки в Восточной Гуте.

В России заявили, что сведения о химатаке в Сирии – это вброс для оправдания возможных ударов по сирийским авиабазам. При этом Российский центр по примирению заявил, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось, в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления. В «Красном полумесяце» также опровергли сообщения о «химатаке».