США назвали источник данных о применении Сирией «химоружия»

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9 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:49  |  vz.ru
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Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить

Дешевые кредиты стали намного доступней российским фермерамФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Минсельхоз отчитался о взрывном всплеске числа фермеров, получивших льготные кредиты. За первые три месяца объем выданных дешевых денег приближается к годовому прошлогоднему показателю. Между тем данные кредиты – одно из важнейших условий эффективности фермерской работы. Что же удалось изменить? Подробности...
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США провели информационную подготовку к удару по Сирии

Несмотря на недостаток информации о произошедшем, винить в химатаке в Восточной Гуте следует Россию, уверены США и ВеликобританияФото: Ammar Safarjalani/Global Look Press
Запад силами своих медиа, похоже, провел уже отработанную операцию по информационному обеспечению удара по сирийским правительственным силам. В Белом доме прямо заявляют о готовности к военным действиям в ответ на «химическую атаку». На этом фоне появляются слухи о намерении России на этот раз отреагировать на ракетную атаку по союзникам. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Английское рабовладение по-прежнему процветает

«Мы, британцы, были бы рады сами получить компенсацию за нашу работорговлю»Фото: Samuel Fores
Власти Британии любят учить морали других. Но следует знать, что потомки британских рабов выплачивали компенсации потомкам рабовладельцев вплоть до 2015 года, заложив основы процветания богатейших семей королевства. Требования многих государств не заставили Лондон даже принести извинения. Но хуже всего то, что рабовладение в Англии процветает по сей день. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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На наших глазах выстраивается новый "мировой порядок" без США

Владимир Можегов, публицист
Кто-то скажет, что говорить о новом ближневосточном альянсе России, Турции и Ирана еще рано. Мне же представляется, что время настало. Чем же в исторической перспективе является намечающийся новый альянс? Подробности...
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Из жизни беспозвоночных

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Последние бастионы, еще сдерживающие натиск варварского вторжения, должны быть расшатаны и подорваны. Армейскую репутацию еще никогда во Франции не атаковали так открыто и топорно. Причем сразу с двух флангов политкорректности. Подробности...
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Такое «регулирование» может просто «убить»

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
Грубо говоря, после принятия поправок в этом виде каждый ... (простите мой французский) сможет запросто заблокировать любой аккаунт в соцсетях до выяснения обстоятельств. И тут необходимо понимать, что последует за этим. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
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      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
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          НОВОСТЬ ЧАСА:США назвали источник данных о применении Сирией «химоружия»
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          США назвали источник данных о применении Сирией «химоружия»

             9 апреля 2018, 20:10
          Фото: Ammar Safarjalani/imago stock&people/
          Global Look Press
          Текст: Сергей Гурьянов

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          В заявлениях о возможном применении в Восточной Гуте химоружия США опираются на «многочисленные сообщения» в открытом доступе, заявил представитель Госдепа.

          «Большое количество сообщений, появившихся в общественном доступе, указывают, что химическое оружие использовалось в Думе 7 апреля 2018 года», – сказал он, отметив, что сообщения эти являются продолжением действий «сирийского режима», которые осуществлялись в прошлом, передает РИА «Новости».

          Ранее МИД России указывал, что США в очередной раз в своих заявлениях о применении химоружия в Сирии ссылаются на данные «Белых касок», которые ранее себя неоднократно дискредитировали.

          В Госдепе уже заявили, что считают Россию и Иран ответственными за произошедшее в воскресенье в сирийской Думе.

          Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США не оставят без последствий вероятное применение химоружия в Сирии. Он пообещал принять решение по ситуации в Думе в течение двух суток.

          Россия заявляет, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось, в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления. В «Красном полумесяце» также опровергли сообщения о «химатаке».


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