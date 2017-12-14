США назвали источник данных о применении Сирией «химоружия»

В заявлениях о возможном применении в Восточной Гуте химоружия США опираются на «многочисленные сообщения» в открытом доступе, заявил представитель Госдепа.

«Большое количество сообщений, появившихся в общественном доступе, указывают, что химическое оружие использовалось в Думе 7 апреля 2018 года», – сказал он, отметив, что сообщения эти являются продолжением действий «сирийского режима», которые осуществлялись в прошлом, передает РИА «Новости».

Ранее МИД России указывал, что США в очередной раз в своих заявлениях о применении химоружия в Сирии ссылаются на данные «Белых касок», которые ранее себя неоднократно дискредитировали.

В Госдепе уже заявили, что считают Россию и Иран ответственными за произошедшее в воскресенье в сирийской Думе.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США не оставят без последствий вероятное применение химоружия в Сирии. Он пообещал принять решение по ситуации в Думе в течение двух суток.

Россия заявляет, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось, в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления. В «Красном полумесяце» также опровергли сообщения о «химатаке».