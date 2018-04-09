Небензя указал на постановочный характер инцидента в сирийской Думе

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что постановочный характер инцидента в сирийской Думе не вызывает сомнения, напомнив, что сирийские военные обнаружили кустарный цех «Джейш аль-Ислам» по изготовлению химических боеприпасов с реагентами немецкого производства.

Небензя рассказал, что находящийся в Стамбуле оппозиционный журналист Асаад Ханна опубликовал видеоролик якобы с места инцидента, на котором неизвестный человек, предположительно из «Белых касок», позирует на фоне кустарной бомбы с химической начинкой, которая якобы упала в спальню одного из строений в Думе, передает РИА «Новости».

При этом постпред России при ООН подчеркнул, что траектория предполагаемого попадания бомбы неестественна, так как она якобы пробила крышу и спокойно улеглась на деревянную кровать, нисколько ее не повредив. «Ясно, что ее туда положили при подготовке к съемке», – сказал Небензя, добавив, что постановочный характер этого действа не вызывает сомнений.

Кроме того, он сообщил, что на следующий день, 8 апреля, сирийские военные, прочесывая населенный пункт недалеко от Думы, обнаружили кустарный цех «Джейш аль-Ислам» по изготовлению химических боеприпасов, где были найдены хлорные реагенты немецкого производства и специальное оборудование.

Постпред России при ООН также напомнил, что после освобождения Думы от боевиков туда были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных.

«Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ», – подчеркнул российский дипломат, добавив, что ни один местный житель не подтвердил факта химической атаки, в местную больницу пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор не поступали, а других действующих медучреждений в Думе нет.

Небензя констатировал, что растиражированные СМИ съемки на месте инцидента носят явно постановочный характер. «В этих мутных обстоятельствах, конечно, надо разбираться», – подчеркнул постпред России.

Напомним, российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники, а также военные проверили районы предполагаемой «химатаки» в Думе, опровергнув информационные вбросы боевиков и их пособников на Западе.

Россия неоднократно заявляла, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось, в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления. В «Красном полумесяце» также опровергли сообщения о «химатаке».