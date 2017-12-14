Берлин отказался от активной роли в военной операции США в Сирии

Германия «не будет играть активную роль» в каком бы то ни было военном ответе США на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, заявил новый координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

Вместе с тем Байер высказался в поддержку ответной акции на «химатаку» со стороны правительственных сил Сирии, сообщает Deutsche Welle.

По словам Байера, нужно дать ответ на «убийство большого числа людей, включая женщин и детей, в сирийской Думе».

«Режим Асада, так же как и Россия, должны это понимать», – заявил он, добавив, что военная операция в Сирии будет «крайней мерой».

Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что не уточнял сроки нанесения удара по Сирии: это может произойти «очень скоро или вообще не скоро».

Напомним, в Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе. Между тем Франция заявила, что располагает «доказательствами» использования «химоружия» сирийскими правительственными силами.