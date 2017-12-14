Трамп высказался о сроках удара по Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не уточнял сроки нанесения удара по Сирии.

«Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро или вообще не скоро! В любом случае Соединенные Штаты под моим руководством проделали огромную работу по избавлению региона от ИГИЛ*. Где наше «Спасибо, Америка»?» – написал Трамп в Twitter.

После якобы совершенной сирийской армией «химатаки» в Восточной Гуте на Западе заговорили о возможном военном ответе на действия Дамаска, допускались ракетные удары по сирийским базам. В том числе говорилось, что удар может быть нанесен по базе Хмеймим, где находятся российские войска. В связи с ситуацией вокруг Восточной Гуты президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к отражению ракетных атак в Сирии.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала два твита Трампа, которые многих поставили в тупик, а также рассказывала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.