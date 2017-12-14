США задумались об атаке на аэродром Хмеймим

Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума, сообщают источники в правительстве США.

Они не уточнили, о каких конкретно мерах идет речь, но отметили, что это могут быть удары по объектам, связанным с программой химоружия в Сирии.

Вместе с тем в вашингтонском Институте ближневосточной политики, по информации Reuters, предполагают, что целью может стать и аэродром Хмеймим, где базируются российские ВКС.

Напомним, по версии западных стран, химическая атака произошла 7 апреля в городе Дума, предместье сирийской столицы. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что по ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей.

В последнее время мечты США о свержении Асада становятся все недостижимее, и в Вашингтоне все чаще озвучивается идея начать военные действия против Сирии. Так, в начале марта постпред США при ООН Никки Хейли пригрозила, если не прекратится наступление в Восточной Гуте, нанести удар по Дамаску. И нынешняя предполагаемая «химатака» – очень удобный предлог для этого.

Россия в этот раз вряд ли будет наблюдать за бомбежками со стороны. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в ответ на слова Хейли заявил: если возникнет угроза жизни российских военных, Вооруженные силы «примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям, которые их будут применять».