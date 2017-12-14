Трамп сказал России приготовиться к ракетному удару США

России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.

«Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они полетят – хорошие, новые и «умные», – написал Трамп в Twitter.

Он также призвал Россию не быть партнером «убивающего газом Животного» - Трамп имеет в виду президента Сирии Башара Асада, которого американский лидер уже называл «Животным».

Ранее в среду посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил ливанскому телеканалу «Аль-Манар», что Москва оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии. Это заявление растиражировали западные информационные агентства.

Трамп ранее обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.