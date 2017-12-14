Посол России в Ливане пообещал сбивать ракеты США

Москва оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин ливанскому телеканалу «Аль-Манар».

Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня, согласно словам посла России в Ливане Александра Засыпкина, сказанным «Аль-Манар», передает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс на западе республики.

Тем временем глава британского правительства Тереза Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что для удара по Сирии Великобритании требуется больше доказательств совершения Дамаском химатаки.

В то же время специалисты американского аналитического центра Stratfor перечислили сирийские военные базы, по которым США и их союзники могут нанести удары в связи с сообщениями о предполагаемой химической атаке в Восточной Гуте.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.