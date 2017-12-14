Каким будет удар США по Сирии

В США заявляют о желании начать «вершить справедливость» в Сирии вне зависимости от решения СБ ООН. Решение еще не принято, однако у американцев более чем достаточно для этого военных сил. Несмотря на то, что Вашингтон вынужден считаться с присутствием в регионе российских войск, эксперты уверены, что на этот раз он поступит «коварно».

Президент США Дональд Трамп во вторник подчеркнул, что у Вашингтона «много вариантов в военном плане» для ответа на предполагаемую химатаку в сирийском городе Думе, и пообещал «очень скоро» сообщить об окончательном решении. По его словам, сейчас в Вашингтоне пытаются определить, кто именно стоит за возможным применением химоружия.

Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе пообещала «вершить справедливость» в Сирии вне зависимости от решения СБ ООН. «В этот момент истории Совет Безопасности ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрирует свой полный провал в защите людей в Сирии. В любом случае США ответят», – подчеркнула она.

В Средиземное море скоро прибудет эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием «Портер». Кроме того, там уже находится другой эскадренный миноносец – «Дональд Кук». Тот самый «Дональд Кук», который так хорошо знаком российским бомбардировщикам Су-24. Напомним, в 2014 году в Черном море Су-24 несколько раз в непосредственной близости облетел этот эсминец. В 2016 году российские бомбардировщики вновь порезвились над американским кораблем, на этот раз в Балтийском море.

И вот накануне иранский журналист Бабак Тагвай предупредил о вероятной атаке Сирии ракетами «Томагавк» с борта «Дональда Кука». Российские Су-24 уже приняли эту информацию к сведению и во вторник по меньшей мере четыре раза пролетели над эсминцем, как сообщил портал Hurriyet. Корабль находился в 100 км от сирийского города Тартуса, где находится российский пункт материально-технического обеспечения флота.

Различные варианты нанесения удара по Сирии рассматривает и Великобритания. Такая акция может быть проведена совместно с США, Францией и другими сторонами, заявила Daily Mail ссылкой на источник, имеющий доступ к конфиденциальной информации правительства. «Это не означает, что она неизбежна. Все только начинается, и у нас есть действенные средства. Они отложены про запас, но готовы к использованию в случае необходимости», – подчеркнул собеседник издания.

«Скорее всего, будут применены крылатые ракеты «Томагавк». У них есть для этого такие варианты боевых частей, как осколочно-фугасные и кассетные»,

– заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский.

«Помимо эсминцев вполне возможно наличие либо в Средиземном море, либо в Персидском заливе подводной лодки с крылатыми ракетами на борту», – рассказал собеседник. «Также возможно применение авиации, которая размещена на базах в некоторых странах Ближнего Востока вроде Саудовской Аравии и Иордании. Здесь есть вариант использования крылатых ракет класса «воздух – поверхность». Вопрос в том, по каким объектам они будут работать», – добавил Мураховский. Иначе говоря, речь идет о применении десятков, если не сотен крылатых ракет.

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков пояснил газете ВЗГЛЯД, что носителями ракет «Томагавк» выступают эсминцы типа «Арли Берк» и ударные крейсеры типа «Тикондерога». В связи с этим он напомнил, что в Средиземном море есть не только два эсминца, а целый 6-й флот США.

«Он находился за Кипром, но может в течение одних-двух суток выйти к берегам Израиля и Ливана, чтобы использовать полетную зону над ливанской долиной Бекаа для удара по объектам в Сирии», – отметил собеседник. «Долина Бекаа – это прямой выход на Дамаск, а также на Алеппо, на несколько военных аэродромов, на которых базируются сирийские ВВС. Это и будут основные объекты для удара», – указал Леонков.

Если новый удар Вашингтона последует, «США придется атаковать больше целей, чтобы военные возможности сирийской армии были подорваны, считает эксперт Центра новой американской безопасности Николас Герас. Агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве США отметило, что американцы могут выбрать для удара в Сирии объекты, связанные с программой химоружия. В вашингтонском Институте ближневосточной политики предположили, что удар может быть нанесен даже по авиабазе Хмеймим, где базируются самолеты российских ВКС.

«Скорее всего, будут выбраны какие-то объекты типа авиабаз. Возможно, предпочтение будет отдано тем объектам, где присутствуют иранские формирования», – подчеркнул Мураховский. «При этом будет выбран такой вариант, который позволит избегать зоны, прикрытые российскими средствами ПВО, развернутыми на базе Хмеймим и возле военно-морской базы в Тартусе», – считает он.

«Удары могут быть нанесены по дворцу президента, по командным пунктам, по радарам и по аэродромам. Но тут вопрос в том, насколько США хватит бодрости переступить грань, после которой начнется не региональная война, а глобальная с применением ядерного оружия», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

В США не первый раз задумываются об ударе по Сирии. В 2013 году это обсуждала администрация Барака Обамы. Он запросил разрешение на удар у Конгресса, взяв таким образом паузу с принятием решения. Затем госсекретарь Джон Керри внес в качестве альтернативы предложение о передаче сирийского химоружия под международный контроль, на что дали согласие Москва и Дамаск, и в результате от идеи удара отказались. Трамп активно критиковал за это своего предшественника, заявляя, что если бы тот нанес удар, то «сирийская катастрофа закончилась бы уже давно, а Асад уже был бы историей».

Сам нынешний глава Белого дома в прошлом году не раздумывая обвинил власти Сирии в химатаке в Хан-Шейхуне и санкционировал массированный ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Однако тогда, как сообщалось, США предупредили о готовящейся операции не только партнеров по НАТО, но и Россию.

«Решатся ли они ударить на этот раз? Не хочется быть Вангой. Но с военной точки зрения такой удар лишен всякого смысла, потому как он ничего не изменит», – подчеркнул Мураховский. «Вполне возможно, они предупредят наших военных перед ударом. Все-таки американцы постоянно пользуются линией связи для предотвращения инцидентов, предупреждают наших, поскольку они не хотят прямой конфронтации с российскими Вооруженными силами. Так было и при ударе по аэродрому Шайрат, и при согласовании линии разграничения в районе долины Евфрата. Я надеюсь, так останется и впредь», – добавил он.

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Однако Козюлин не разделяет его точку зрения. «Думаю, американцы попробуют сделать так, чтобы остаться незамеченными. Это будет или кибератака, или атака чужими руками в тех зонах, где нет наших ПВО. При этом ситуация с Шайратом вряд ли повторится, и предупреждать нас никто не станет», – считает эксперт. К этой же точке зрения склоняется и Леонков: «Думаю, они поступят коварно, не будут предупреждать». В то же время собеседник отметил, что американцам следует несколько раз подумать, прежде чем идти на подобные шаги из-за Восточной Гуты.

Да и считаться с позицией России США все же придется, подчеркнул он, напомнив, что начальник Генштаба Валерий Герасимов еще в начале марта предупреждал: если возникнет угроза жизни российских военных, Вооруженные силы «примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям, которые их будут применять». «К тому же президент Владимир Путин в интервью NBC говорил, что мир без России не нужен, любой акт агрессии мы будем жестко пресекать. Все сказано. Теперь мяч на их стороне», – резюмировал Леонков.