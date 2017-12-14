Эксперт спрогнозировал силу удара США по Сирии

В случае, если президент США Дональд Трамп решит применить силу в Сирии в ответ на «химатаку» в городе Дума, то Вашингтон должен будет нанести более мощный удар год, чем назад, заявил эксперт Центра новой американской безопасности Николас Герас.

Эксперт в статье для издания Foreign Policy эксперт отметил, что прошлогодние ракетные удары США по авиабазе Шайрат не достигли своей цели, так как сирийские самолеты совершали вылеты уже спустя несколько часов после атаки, передает РИА «Новости». Также Герас считает, что «запасы химоружия» Дамаска остались нетронутыми, и правительственные силы продолжили его использование.

«Чтобы нанести Башару Асаду ощутимый урон и подать достаточный в представлении Трампа сигнал, США придется атаковать больше целей. Таким образом, чтобы военные возможности сирийской армии были подорваны», – написал Герас.

По его мнению, США могут атаковать военные объекты как на востоке, так и на западе страны.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с американскими военачальниками заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума. Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».

Напомним, ранее во вторник постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что в случае применения силы против Сирии США ждут самые тяжелые последствия.