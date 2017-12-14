Россия предупредила США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что в случае применения силы против Сирии США ждут самые тяжелые последствия.

Постпред России при ООН призвал западных политиков «поумерить ястребиную риторику» и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности, передает РИА «Новости».

«Силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям», – подчеркнул Небензя, добавив, что западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с американскими военачальниками заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума. Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».