Трамп потребовал платы за Сирию

Заявление Дональда Трампа о планах вывести войска из Сирии привело в замешательство Госдеп и стало сюрпризом для Пентагона. Но больше всех обеспокоились союзники США на Ближнем Востоке. Какие цели преследовал Трамп, будоража своих партнеров громкими заявлениями? Спустя неделю президент США открыл карты.

Выступая в штате Огайо в четверг, Трамп неожиданно заявил: «Очень скоро мы уйдем из Сирии. Пусть другие об этом сейчас заботятся», – и отметил, что у «Исламского государства*» отбиты 100% территории. Он пожалел о том, что США за 10 лет вложили в Ближний Восток 7 трлн долларов, тогда как эти деньги могли быть потрачены внутри страны. Напомним, сейчас в Сирии дислоцированы 2000 американских военных.

Слова президента противоречат предыдущим сообщениям Вашингтона о намерении сохранить «бессрочное» военное присутствие под предлогом «сдерживания Ирана» и в ожидании отставки Башара Асада. Как выяснилось, с Трампом в этом вопросе были не согласны даже его собственные советники по национальной безопасности, которые убеждали его в необходимости оставить силы США в Сирии в небольшом количестве по крайней мере на пару лет, чтобы убедиться в успехе борьбы с боевиками и не дать Сирии фактически превратиться в постоянную иранскую базу.

Заявления Трампа привели в некоторое замешательство Госдеп, ЦРУ и министерство обороны. Они и вовсе были не в курсе таких планов президента, и его слова прозвучали для них как гром среди ясного неба.

Пока никаких формальных решений принято не было, то есть Трамп дальше слов все еще не ушел, а формулировка «очень скоро» может означать какие угодно сроки. Кроме того, он оставил для себя некую лазейку, оговорившись, что хочет вывести войска, но сначала надо удостовериться, что ИГИЛ* было побеждено.

Огорошило подобное выступление главы Белого дома и его союзников. Представители возглавляемой США антиигиловской коалиции во вторник отказались комментировать, какие последствия вызовут слова Трампа, и заявили, что остаются привержены миссии борьбы с «халифатом». Кроме того, заявление американского президента вызвало обеспокоенность у Израиля, который рассчитывает на помощь Соединенных Штатов в борьбе с иранским влиянием в Сирии, а также у курдских формирований в САР, поддерживаемых американцами.

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Свои опасения продемонстрировал и другой традиционный союзник США – Саудовская Аравия, которая очень хотела бы, чтобы американские войска остались в регионе. О чем, как подчеркнул Трамп, ему и сообщили сами саудовцы. А вот его ответ Эр-Рияду отчасти проливает свет на то, зачем же главе Белого дома понадобились эти внезапные сообщения о планах уйти из Сирии.

«Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении, и я сказал: «Раз вы хотите, чтобы мы остались, возможно, вам придется заплатить», – подчеркнул Трамп.

«Во-первых, Трамп в последнее время шарахается из стороны в сторону. Это касается и замены Тиллерсона на Помпео, и приглашения Путина посетить Белый дом на фоне высылки российских дипломатов и закрытия генконсульства в Сиэтле, и позиции по Сирии. Это говорит о том, что в США сейчас нет внешней политики в общепринятом понимании. Внешняя политика все-таки предполагает некое единство разных групп в отношении интересов США, в то время как по внутренней политике могут вестись диалоги, дискуссии и жаркие споры», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

«Во-вторых, бизнесмен Трамп во всей своей красе пытается монетизировать остатки внешней политики.

Трамп воспринимает Белый дом как бизнес-проект, а США – как большую корпорацию,

и с этих позиций он ведет переговоры с саудитами. «Хотите, чтобы мы остались в Сирии – платите. Не хотите – оставайтесь один на один с Ираном и русскими», – говорит им Трамп», – подчеркнул Домрин. «И такая двойственность наталкивает на вопрос: это хитрая политика или недальновидная политика? Пока складывается впечатление, что Трамп хочет играть в короткую игру и не хочет играть в длинную», – добавил он.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров уверен, что Трамп намеренно организует такой шантаж. «Дайте бабок» – это типичная торгашеская тактика Трампа, заявил он газете ВЗГЛЯД.

«В последнее время США себя так не вели, и для многих это выглядит чем-то новым, но это классический примитивный шантаж: хотите, чтобы США остались в Сирии – дайте денег», – добавил эксперт.

Но если Трамп свое слово сказал, и сделал это в своей обычной провокационной манере, то Эр-Рияду это сделать только предстоит, мяч теперь на его стороне. «Заплатят ли саудиты – пока сказать сложно, позиция наследного принца по данному вопросу достоверно не известна», – отметил Багдасаров.

Тут нелишним было бы вспомнить, что примерно год назад Трамп уже выступал с критическими замечаниями в отношении Саудовской Аравии и даже пытался продвинуть закон, запрещающий въезд в США из мусульманских стран. Однако, несмотря на первичное недовольство саудитов, в итоге после визита Трампа в королевство ими были подписаны многомиллионные оружейные контракты с американцами. То есть в прошлый раз провокация главы Белого дома более чем удалась.

Багдасаров, в свою очередь, отметил, что альтернатива выводу американских войск у Эр-Рияда не самая радужная: «Если саудиты заплатят – это обернется для них постоянным шантажом». «Тем более уже сейчас существует некое распределение труда в вопросе противостояния с Ираном: саудиты и другие богатые страны региона платят деньги, а американские военные взамен присутствуют в тех или иных конфликтах. И этот бизнес для США может стать долгоиграющим», – уверен эксперт.