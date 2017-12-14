Взгляд
4 апреля, среда  |  Последнее обновление — 16:35  |  vz.ru
Разделы

Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
Перейти а раздел…

Громкий арест подогрел спекуляции о будущем правительстве

Виталия Мутко и Владимира Мединского политологи включают в число главных «кандидатов на выбывание»Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Кривотолки вокруг состава будущего Кабмина России достигли рекордного уровня. «Политические пересуды» вспыхнули после ареста братьев-дагестанцев, бизнесменов Магомедовых, бравировавших своей дружбой с ключевыми фигурами нынешнего правительства. Удержат ли на фоне этого скандала свои посты в команде прежние «тяжеловесы»? Под вопросом оказались даже шансы премьера Дмитрия Медведева. Подробности...
Перейти а раздел…

Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп потребовал платы за Сирию

Трамп предложил Саудовской Аравии оплатить пребывание американских войск в СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
Заявление Дональда Трампа о планах вывести войска из Сирии привело в замешательство Госдеп и стало сюрпризом для Пентагона. Но больше всех обеспокоились союзники США на Ближнем Востоке. Какие цели преследовал Трамп, будоража своих партнеров громкими заявлениями? Спустя неделю президент США открыл карты. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему вводя санкции западные страны возмущаются, когда мы отвечаем тем же

Андрей Бабицкий, журналист
Русофобия – это неуничтожимая вера в рабство русских «от природы». А по отношению к рабу ни одно действие не может считаться несправедливым. Вспомним Аристотеля. Это дает возможность понять истоки глубинного расизма Запада. Подробности...

Сегодня я поставил рекорд Российской Федерации, а возможно, и мировой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
До сегодняшнего дня я ни разу не был ни в службе судебных приставов, ни в мировом суде, вообще не знаю, как это все работает, и являюсь самым обыкновенным гражданином. Не думал, что перемены и там начались. Но вот вам пример. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Наш враг в новой холодной войне

Владимир Можегов, публицист
Кто именно объявил нам войну? «Коллективный Запад»? Англия и США? С кем собрались воевать мы? Кто такие мы, наконец? Ибо без этих важнейших категорий все еще пока слишком далеко даже от однозначности прошлой холодной войны. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Москва так и не получила от Лондона ответы на вопросы по делу Скрипаля
          Путин сказал, чего ждет от БританииНазвана причина гибели человека при пожаре в московском торговом центреПомилованный в России шпион Солошенко умер на УкраинеТрамп потребовал платы за присутствие США в Сирии
          Британские СМИ нашли еще одного россиянина в деле СкрипалейЯпония заявила протест России и СШАКитай объявил о пошлинах на 106 видов товаров из СШАСтало известно местонахождение капитана задержанного Украиной судна
          Латвия пожаловалась на российские ракетные запуски в Балтийском мореСК воспротивился передаче Украине убийцы мэра НефтеюганскаТрамп: Ладить с Россией не согласны только очень глупые людиНа мосту в Калининграде в основании световых опор поставили пластиковые цветочные горшки

          «реагировать немедленно»


          Украина выступила с угрозами ко «всем судам, выходящим из Крыма»

          поймали на лжи


          Посольство России нашло несоответствия в заявлениях Лондона по делу Скрипаля

          трагедия над Боденским озером


          Дмитрий Нагиев рассказал о единственной просьбе Виталия Калоева

          «плохая осведомленность»


          Хиллари Клинтон рекомендовала замять обсуждение «Новичка»

          «диверсионная тактика»


          Британия обвинила Россию в попытке сорвать работу ОЗХО по делу Скрипаля

          проект 22160


          Американские эксперты оценили гениальность новейшего российского корабля

          «зубные признаки»


          Экспертиза опровергла принадлежность екатеринбургских останков Николаю II

          «жесткие люди»


          Бывший посол оценил вероятность военного конфликта между Россией и США

          «Британское безумие»


          Дмитрий Дробницкий: В антироссийском западном блоке зияют «зловещие бреши»

          «пазл наконец почти сложился»


          Владимир Можегов: Кто именно объявил нам войну? С кем мы собрались воевать? Кто такие мы?

          «Кому выгодно»


          Сергей Худиев: У элиты Британии и США мотивы для отравления Скрипалей определенно были

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Трамп потребовал платы за Сирию

          Трамп предложил Саудовской Аравии оплатить пребывание американских войск в Сирии   4 апреля 2018, 14:56
          Фото: Jonathan Ernst/Reuters
          Текст: Алексей Нечаев,
          Никита Коваленко

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Заявление Дональда Трампа о планах вывести войска из Сирии привело в замешательство Госдеп и стало сюрпризом для Пентагона. Но больше всех обеспокоились союзники США на Ближнем Востоке. Какие цели преследовал Трамп, будоража своих партнеров громкими заявлениями? Спустя неделю президент США открыл карты.

          Выступая в штате Огайо в четверг, Трамп неожиданно заявил: «Очень скоро мы уйдем из Сирии. Пусть другие об этом сейчас заботятся», – и отметил, что у «Исламского государства*» отбиты 100% территории. Он пожалел о том, что США за 10 лет вложили в Ближний Восток 7 трлн долларов, тогда как эти деньги могли быть потрачены внутри страны. Напомним, сейчас в Сирии дислоцированы 2000 американских военных.

          Слова президента противоречат предыдущим сообщениям Вашингтона о намерении сохранить «бессрочное» военное присутствие под предлогом «сдерживания Ирана» и в ожидании отставки Башара Асада. Как выяснилось, с Трампом в этом вопросе были не согласны даже его собственные советники по национальной безопасности, которые убеждали его в необходимости оставить силы США в Сирии в небольшом количестве по крайней мере на пару лет, чтобы убедиться в успехе борьбы с боевиками и не дать Сирии фактически превратиться в постоянную иранскую базу.

          Заявления Трампа привели в некоторое замешательство Госдеп, ЦРУ и министерство обороны. Они и вовсе были не в курсе таких планов президента, и его слова прозвучали для них как гром среди ясного неба.

          Пока никаких формальных решений принято не было, то есть Трамп дальше слов все еще не ушел, а формулировка «очень скоро» может означать какие угодно сроки. Кроме того, он оставил для себя некую лазейку, оговорившись, что хочет вывести войска, но сначала надо удостовериться, что ИГИЛ* было побеждено.

          Огорошило подобное выступление главы Белого дома и его союзников. Представители возглавляемой США антиигиловской коалиции во вторник отказались комментировать, какие последствия вызовут слова Трампа, и заявили, что остаются привержены миссии борьбы с «халифатом». Кроме того, заявление американского президента вызвало обеспокоенность у Израиля, который рассчитывает на помощь Соединенных Штатов в борьбе с иранским влиянием в Сирии, а также у курдских формирований в САР, поддерживаемых американцами.

          Свои опасения продемонстрировал и другой традиционный союзник США – Саудовская Аравия, которая очень хотела бы, чтобы американские войска остались в регионе. О чем, как подчеркнул Трамп, ему и сообщили сами саудовцы. А вот его ответ Эр-Рияду отчасти проливает свет на то, зачем же главе Белого дома понадобились эти внезапные сообщения о планах уйти из Сирии.

          «Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении, и я сказал: «Раз вы хотите, чтобы мы остались, возможно, вам придется заплатить», – подчеркнул Трамп.

          «Во-первых, Трамп в последнее время шарахается из стороны в сторону. Это касается и замены Тиллерсона на Помпео, и приглашения Путина посетить Белый дом на фоне высылки российских дипломатов и закрытия генконсульства в Сиэтле, и позиции по Сирии. Это говорит о том, что в США сейчас нет внешней политики в общепринятом понимании. Внешняя политика все-таки предполагает некое единство разных групп в отношении интересов США, в то время как по внутренней политике могут вестись диалоги, дискуссии и жаркие споры», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

          «Во-вторых, бизнесмен Трамп во всей своей красе пытается монетизировать остатки внешней политики.

          Трамп воспринимает Белый дом как бизнес-проект, а США – как большую корпорацию,

          и с этих позиций он ведет переговоры с саудитами. «Хотите, чтобы мы остались в Сирии – платите. Не хотите – оставайтесь один на один с Ираном и русскими», – говорит им Трамп», – подчеркнул Домрин. «И такая двойственность наталкивает на вопрос: это хитрая политика или недальновидная политика? Пока складывается впечатление, что Трамп хочет играть в короткую игру и не хочет играть в длинную», – добавил он.

          Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров уверен, что Трамп намеренно организует такой шантаж. «Дайте бабок» – это типичная торгашеская тактика Трампа, заявил он газете ВЗГЛЯД.

          «В последнее время США себя так не вели, и для многих это выглядит чем-то новым, но это классический примитивный шантаж: хотите, чтобы США остались в Сирии – дайте денег», – добавил эксперт.

          Но если Трамп свое слово сказал, и сделал это в своей обычной провокационной манере, то Эр-Рияду это сделать только предстоит, мяч теперь на его стороне. «Заплатят ли саудиты – пока сказать сложно, позиция наследного принца по данному вопросу достоверно не известна», – отметил Багдасаров.

          Тут нелишним было бы вспомнить, что примерно год назад Трамп уже выступал с критическими замечаниями в отношении Саудовской Аравии и даже пытался продвинуть закон, запрещающий въезд в США из мусульманских стран. Однако, несмотря на первичное недовольство саудитов, в итоге после визита Трампа в королевство ими были подписаны многомиллионные оружейные контракты с американцами. То есть в прошлый раз провокация главы Белого дома более чем удалась.

          Багдасаров, в свою очередь, отметил, что альтернатива выводу американских войск у Эр-Рияда не самая радужная: «Если саудиты заплатят – это обернется для них постоянным шантажом». «Тем более уже сейчас существует некое распределение труда в вопросе противостояния с Ираном: саудиты и другие богатые страны региона платят деньги, а американские военные взамен присутствуют в тех или иных конфликтах. И этот бизнес для США может стать долгоиграющим», – уверен эксперт.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............