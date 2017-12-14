Госдеп США не слышал о планах по «выходу из Сирии»

В госдепартаменте США заявили, что не располагают информацией о планах по «выходу из Сирии», о чем сообщил президент Дональд Трамп.

«Мне неизвестно (о такой политике). Я не буду комментировать того, что я сама не слышала, и советую вам обратиться в Белый дом», – заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, отвечая на вопрос, известно ли ей о политике США по «выходу из Сирии», передает РИА «Новости».

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Огайо заявил, что США очень скоро уйдут из Сирии.

Ранее в США заявляли о намерении сохранить «бессрочное» военное присутствие под предлогом «сдерживания Ирана» и в ожидании отставки Башара Асада.

США контролируют обширные территории на востоке Сирии, богатые нефтью, в основном с помощью своих прокси-формирований на базе курдского ополчения. В стране незаконно присутствуют американские войска.