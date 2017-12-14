Новый удар Израиля по Сирии имеет важное отличие от предыдущих

Вопреки ожиданиям США пока не предприняли попыток нанести удары по Сирии, однако вместо них это сделал Израиль. Израильская армия не первый раз совершает атаки на сирийские объекты - но та, что была совершена в ночь на понедельник, имеет сразу несколько особенностей. Одна из них крайне важна и прямо связана с Россией.

Авиаудар по аэродрому Т-4 сирийской базы Эт-Тияс в Хомсе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля, заявили в минобороны России. В сообщении ведомства отмечается: «9 апреля в период с 03.25 по 03.53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Т-4. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет», – сказано в сообщении. Три ракеты, по данным российских военных, «достигли западной части аэродрома». Эти ракеты не удалось сбить в связи с тем, что комплексы РЭБ в самом начале атаки столкнулись с подавляющим воздействием извне, источник которого пока не установлен, сообщили СМИ.

Как передало агентство САНА со ссылкой на военный источник, в результате атаки погибли и получили ранения несколько человек. Например, были неподтвержденные сообщения о 14 погибших, среди которых есть иранские военнослужащие. Так, сообщалось о двух погибших иранцах. «Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», подчеркивается в релизе.

Франция, и США отвергли свою причастность к нанесению ударов по сирийской военной базе. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил мнение, что Россия по линии оборонного и дипломатического ведомств уже запрашивает Израиль о причинах авиаудара по сирийской военной базе. «Израиль мог использовать какие-то свои разведданные и принять решение об авиаударе», – констатировал он.

Чем сирийцы могли сбить израильские ракеты? «У сирийцев широкая номенклатура для уничтожения таких ракет – от ЗРК «Стрела-10» до «Шилки» и комплекса «Бук». Также у них есть комплексы «Панцирь», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

В понедельник как раз были сообщения о том, что Россия поставила Сирии до 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» для защиты от средств воздушного нападения. «Речь идет об экспорте, а не о поставках из наличия минобороны», – уточнил источник в военном ведомстве. ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» как раз предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Эт-Тияс является старейшей и одной из крупнейших авиационных баз ВВС Сирии. Она находится в стратегически важном районе, в непосредственной близости к дороге на Пальмиру и недалеко от основных газовых месторождений, которые снабжают голубым топливом основные ТЭС Сирии. В ходе военной операции России в Сирии база использовалась в качестве аэродрома подскока. База сильно пострадала и была практически разрушена в результате атаки ИГИЛ* в мае 2016 года. В октябре того же года на Эт-Тияс была построена новая взлетно-посадочная полоса.

В последнее время сообщалось, что авиабаза предположительно частично находится под контролем Ирана и там присутствуют его военнослужащие. Именно с Эт-Тияса наиболее часто совершают вылеты самолеты, атакующие позиции сирийских повстанцев.

«Израиль считает, что там развернуты основные массивы иранских беспилотных летательных аппаратов, которые, в том числе, и были сбиты над территорией Израиля. Там командный пункт, там сами летательные аппараты и подразделение аэродрома технического обеспечения», – пояснил Мураховский.

В пресс-службе израильских вооруженных сил отказались от комментариев. Однако бывший начальник военной разведки Израиля Амос Ядлин заявил, что ночную атаку сирийской военной базы следует рассматривать в контексте израильско-иранского противостояния, и речь здесь идет об ударе с целью в первую очередь предотвратить передачу оружия Ираном группировке «Хезболла».

Другой израильский генерал, бывший командующий ВВС Эйтан Бен-Элияху также заявил, что Израиль стремится не допустить концентрации иранских сил в этом районе. Однако, по его мнению этоа атака была связана с «использованием отравляющих веществ в городе Дума». По его словам, такой удар по сирийской авиабазе способны были нанести только США и Израиль, однако у Вашингтона «не было никакого резона скрывать факт ракетной атаки». Кроме того, считает Бен-Элияху, у Пентагона было слишком мало времени для подготовки к такому нападению.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предполагаемой химической атаке в сирийской Восточной Гуте. Никаких подтверждений того, что атака состоялась и в ней применялось химическое оружие, а также достоверных сведений о том, кем оно применялось, пока представлено не было. Однако США и Великобритания уже поспешили обвинить во всем Башара Асада и Россию.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил газете ВЗГЛЯД: «Политические предпосылки удара – это противоречия между Израилем и Ираном, планы Тегерана, «Хезболлы» и других шиитских формирований выйти на сирийско-израильскую границу в районе провинции Эль-Кунейтра, к Голанским высотам».

«Неизвестно, были там склады или нет, но израильтяне считают, что везде, где присутствуют иранские советники, есть какие-то хранилища, находятся какие-то средства, которые впоследствии выдаются «Хезболле» или могут быть использованы иранцами против Израиля. В этом причина, по которой они совершили удар», – добавил собеседник.

Напомним, в феврале израильские ВВС уже наносили ряд ударов по авиабазе Эт-Тияс. Поводом стало то, что с данной базы был запущен иранский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Израиля. В ходе атаки сирийская ПВО сбила израильский истребитель-бомбардировщик F-16I.

«Израильские самолеты атаковали территорию Сирии только в прошлом году более 100 раз. Атаки осуществляются лишь по базам иранцев, где хранятся различные виды ракет и запчастей к ним, которые Иран переправляет «Хезболле» в Ливан. В данном случае были обнаружены складские помещения, которые и были атакованы. Это происходит не первый раз и не второй. Россия об этом знает», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший директор израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. При этом, по его словам, Израиль никогда не атаковал ни сирийскую армию, ни иранских советников, ни шиитское ополчение, ни саму «Хезболлу» в Сирии, а только конкретные попытки передать «Хезболле» оружие. «Во все остальные вопросы мы не вмешиваемся», – подчеркнул собеседник.

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Вот только важное отличие нынешней в том, что обычно израильтяне предупреждали Москву о планируемых ударах, а в этот раз, судя по всему, не стали. Хотя предупредили США. Это особенно критично на фоне напряженности в связи с раскручиваемой США кампанией вокруг предположительной химатаки в Восточной Гуте. Поэтому Кремль высказал свое недоумение. Россия ведет общение с Израилем по соответствующим каналам в связи с ударом по сирийской авиабазе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Инцидент, по его словам, является поводом для обеспокоенности Кремля.

«В самой атаке в целом нет ничего нового, кроме разве того, что Россия официально заявила об израильском ударе, чего ранее не делала. Причина в том, что стали распространяться слухи, будто бы атака была проведена американскими самолетами, и для того, чтобы опровергнуть эти слухи, Москва в исключительном порядке заявила, что это сделали израильские самолеты», – отметил Кедми. Он также добавил, что никаких особых политических последствий тут ждать не приходится.