Названа причина неудачи сирийской ПВО при перехвате трех израильских ракет

Несколько ракет, запущенных израильскими самолетами по сирийской авиабазе, не удалось сбить средствами сирийского ПВО, так как развернутые в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы столкнулись с воздействием извне, сообщают СМИ.

Из восьми выпущенных ракет не сбиты были три – в связи с тем, что комплексы РЭБ в самом начале атаки столкнулись с подавляющим воздействием извне, источник которого пока не установлен, сообщает ФАН.

Напомним, по данным российского Минобороны, в ночь на понедельник авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. До цели долетели три ракеты из восьми, остальные были сбиты. Российские советники, находившиеся на базе, не пострадали.

Израиль не стал комментировать эти сообщения. Франция и США заявили о непричастности к нападению.