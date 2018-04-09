Названа причина неудачи сирийской ПВО при перехвате трех израильских ракет

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9 апреля, понедельник | Последнее обновление — 16:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Российские предприниматели за полдня потеряли 3,3 млрд долларов
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Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить
США провели информационную подготовку к удару по Сирии
У кота Скрипалей было мало шансов на выживание
Английское рабовладение по-прежнему процветает
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Такое «регулирование» может просто «убить»
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
Грубо говоря, после принятия поправок в этом виде каждый ... (простите мой французский) сможет запросто заблокировать любой аккаунт в соцсетях до выяснения обстоятельств. И тут необходимо понимать, что последует за этим. Подробности...
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События в Сирии ставят Трампа в двойственное положение
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В советские годы ходил такой политический анекдот. Очередной генсек уходит в отставку. Его преемник заходит в кабинет, а на столе – три письма от предшественника. Американские советологи данный анекдот наверняка изучили. Подробности...
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Русские окончательно мутировали в евреев
Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Россия отмечает Пасху
Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа СпасителяПодробности...
Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве
Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедииПодробности...
Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии
Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
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