Пентагон прокомментировал удар по сирийской авиабазе в Хомсе

Официальный представитель ведомства Кристофер Шервуд прокомментировал сообщения об авиаударах по сирийской военной базе в Хомсе.

По его словам, Пентагон в курсе сообщений о нанесенных по сирийской военной базе авиаударах, однако отказался подтвердить причастность Соединенных Штатов к атаке, передает ТАСС. «Мы знаем об этих сообщениях, нам нечего подтвердить», – заявил он.

В свою очередь, представитель госдепартамента вслед за Пентагоном отказался подтвердить причастность США к авиаудару по сирийской авиабазе, порекомендовав обратиться за информацией в Пентагон.

Тем временем Agence France-Presse сообщает, что по военной авиабазе в сирийской провинции Хомс был нанесен массированный ракетный удар.

Ране сирийские СМИ сообщили, что авиабаза ВВС Сирии на востоке провинции Хомс подверглась ракетному удару. Однако, по словам неназванного осведомленного источника, ракетный удар не причинил материального ущерба, ПВО Сирии отразила атаку.