Появились оценки ущерба сирийской авиабазе в Хомсе от ракетного удара

По словам неназванного осведомленного источника, ракетный удар по сирийской авиабазе Тифор на востоке провинции Хомс не причинил материального ущерба, ПВО Сирии отразила атаку.

По его данным, Системы сирийской ПВО уничтожили несколько ракет, которыми была атакована авиабаза, передает РИА «Новости». «Ракеты упали в окрестностях аэродрома», – рассказал источник.

По данным источника, пострадавших в результате ракетного удара нет, авиабазе не причинено материального ущерба.

Аэродром Эт-Тияс, который также называют Тифор (Т4, англ. Tee Four) – одна из крупнейших авиационных баз ВВС Сирии, расположенная в стратегически важном районе, в непосредственной близости к дороге на Пальмиру и недалеко от основных газовых месторождений.