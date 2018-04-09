Франция отвергла причастность к ракетному удару по аэродрому в Хомсе

Французские военные отвергли причастность к ракетному удару по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.

«Это не мы», – заявил агентству France-Presse официальный представитель вооруженных сил Франции полковник Патрик Стеже, передает ТАСС.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что авиабаза ВВС Сирии на востоке провинции Хомс подверглась ракетному удару. Однако, по некоторым данным, ракетный удар не причинил материального ущерба, ПВО Сирии отразила атаку.

Позднее СМИ сообщили, что в результате массированного ракетного удара по военному аэродрому Тифор, есть погибшие и раненые военнослужащие, при этом сирийским ПВО удалось сбить восемь ракет. В то же время террористы из группировки «Исламское государство*» атаковали позиции правительственных сил в Сирийской пустыне после ракетного удара.

Пентагон и Белый дом отказались признать причастность вооруженных сил США к нанесению ударов по сирийской военной базе в Хомсе.