В Сирии уточнили данные о жертвах удара по военному аэродрому в Хомсе

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9 апреля, понедельник | Последнее обновление — 07:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Сирийская авиабаза в провинции Хомс подверглась ракетному удару
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Нефть для рубля оказалась важнее чудачеств Трампа
Дело капитана Горбенко вскрыло слабость судебной системы Украины
У кота Скрипалей было мало шансов на выживание
Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Русские окончательно мутировали в евреев
Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
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По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!
Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке
Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Россия отмечает Пасху
Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа СпасителяПодробности...
Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве
Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедииПодробности...
Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии
Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
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