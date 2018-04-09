В Сирии уточнили данные о жертвах удара по военному аэродрому в Хомсе

По данным сирийского военного источника, в результате массированного ракетного удара по военному аэродрому Тифор в провинции Хомс, есть погибшие и раненые военнослужащие.

По свидетельству телеканала Al Mayadeen, в районе аэродрома прогремело несколько сильных взрывов, передает ТАСС.

По сообщениям SANA, сирийским системам ПВО удалось сбить восемь ракет, предположительно принадлежащих США. Сколько ракет достигли цели, пока не уточняется. При этом ПВО Сирии продолжают вести заградительный огонь по воздушным целям.

Помимо этого сирийское агентство SANA на своей в Facebook опубликовало видеозапись событий минувшей ночи с комментарием: «Наши военнослужащие реагируют на ракетный удар по аэропорту Тифор».

Тем временем ведущие американские СМИ отрицают причастность США к удару по сирийской авиабазе в Хомсе.

Ране сирийские СМИ сообщили, что авиабаза ВВС Сирии на востоке провинции Хомс подверглась ракетному удару. Однако, по некоторым данным, ракетный удар не причинил материального ущерба, ПВО Сирии отразила атаку.

Пентагон и Белый дом отказались признать причастность вооруженных сил США к нанесению ударов по сирийской военной базе в Хомсе.