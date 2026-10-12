  • Новость часаЛавров: Зеленский не заслужил передышку в боевых действиях
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    Олег Ясинский Олег Ясинский Открытие Америки привело к самому страшному геноциду

    12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

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    12 октября 2026, 14:23 • Новости дня

    Один человек погиб при атаке украинских дронов в Шебекино

    Оперштаб: Один человек погиб, двое ранены при атаке беспилотников в Шебекино

    Tекст: Денис Тельманов

    В Шебекинском округе Белгородской области один человек погиб и двое получили ранения в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины по автомобилям, сообщил оперативный штаб региона.

    Один человек погиб, еще двое ранены из-за атак беспилотников ВСУ по автомобилям в Шебекинском округе, передает оперативный штаб.

    В Шебекино в результате удара дрона по легковому автомобилю мужчина получил ожоги руки и лица. Ему оказали помощь в районной больнице, лечение продолжится амбулаторно.

    Еще один мужчина пострадал при атаке на другую машину: с ранением лица он доставлен в ЦРБ и будет транспортирован в областную клиническую больницу.

    Оперативный штаб также сообщил, что 9 октября в Шебекино при ударе FPV-дрона по автомобилю мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 92 дрона.

    В воскресенье при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали пять муниципалитетов.

    В субботу при атаках дронов на Белгородскую область пострадали четыре человека.

    12 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    «Герани» поразили четыре используемых ВСУ локомотива

    Дроны «Герань» поразили четыре используемых ВСУ локомотива

    «Герани» поразили четыре используемых ВСУ локомотива
    @ max.ru/morf

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары по четырем локомотивам в Одессе, Кривом Роге и Пятихатках в Днепропетровской области, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России применили беспилотные летательные аппараты для поражения транспортной инфраструктуры противника, сообщает Минобороны.

    В официальном заявлении ведомства уточняется, что удары были нанесены беспилотниками «Герань». Целями стали четыре локомотива, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

    Удары были зафиксированы в районах города Одессы, а также населенных пунктов Кривой Рог и Пятихатки, расположенных на территории Днепропетровской области.

    В понедельник Вооруженные силы России поразили доставлявший грузы для ВСУ сухогруз.

    В воскресенье российские военные нанесли удар по используемому украинской армией дата-центру в Одессе.

    В пятницу войска атаковали цеха сборки дронов ВСУ в Черниговской области.

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    12 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    Уничтожена группа боевиков «Азова» в российской форме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа боевиков «Азова» (признана террористической и запрещена в России), переодетых в российскую военную форму, уничтожена в Днепропетровской области.

    Боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) попытались проникнуть на российские позиции под видом союзников, переодевшись в военную форму РФ, однако были уничтожены, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Принадлежность диверсантов была установлена силами разведки, которая и выявила противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ сообщила о ликвидации диверсантов ВСУ в Константиновке.

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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    На какой мине обиднее всего подорваться саперу? Как спорт помогает наслаждаться жизнью после травмы?
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    11 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Украинский производитель пожаловался на заставшие Киев врасплох «Герани»

    На Украине пожаловались на заставшие Киев врасплох «Герани»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина оказалась не готова к появлению передовых российских реактивных дронов «Герань», заявил сооснователь украинской компании по производству беспилотников «Генерал Черешня» Станислав Гришин.

    «Мы должны признать, что эти «реактивные»… («Герани») застали нас врасплох», – сказал Гришин в интервью британской газете The Guardian, передает РИА «Новости».

    Производитель отметил, что главной проблемой для Киева стала нехватка малых реактивных двигателей, необходимых для создания дронов-перехватчиков. Ни Украина, ни страны Европы не смогли создать промышленные мощности для их массового производства.

    Гришин оценил время, необходимое Киеву для налаживания выпуска достаточного количества перехватчиков, в три-четыре месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова.

    В пятницу российские войска нанесли удар по цехам сборки дронов ВСУ в Черниговской области.

    В четверг российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине.

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    12 октября 2026, 11:54 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Восток» освободила Никольское в Запорожской области, а подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Лидино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Никольское в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Ивановки, Подгавриловки, Коломийцей, Орестополя, Скотоватого Днепропетровской области, Васиновки, Терновкм и Вольнянкм Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 275 военнослужащих, бронемашину.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Лидино в Донецкой Народной Республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии у Старорайского, Новоандреевки, Марьевки, Новоявленки, Святогоровки, Белозерского, Веселой Горы ДНР, Андроновки и Тарасовки Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки за последние сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и станция радиоэлектронной разведки.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчьим Яром, Березовкой, Благодатовкой, Тамаргановкой, Осиново, Малеевкой и Грушевкой Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, две бронемашины и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты около Ясногорки, Беленького, Николаевки, Василевской Пустоши, Дружковки, Семеновкиа, Краматорска и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

    Ранее армия России взяла под контроль сумскую Кияницу, а до этого зачистила от противника харьковское Аннополе.

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    12 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    ВСУ начали отправлять на российские позиции пленных с минами и тротилом

    ВСУ начали вешать мины и тротил на пленных из России для диверсий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали использовать пленных российских военнослужащих для диверсий, навешивая на них мины и рюкзаки с тротилом, сообщил командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Дмитрий Кемеров.

    «Впервые мы зафиксировали такой случай в конце лета. На одного из союзников, которого ранее взяли в плен, противник повесил мину и рюкзак с тротилом и отправил обратно на наши позиции. Такое периодически встречаем, слышим от союзников», – приводит его слова ТАСС.

    Кемеров уточнил, что подобные случаи зафиксированы на территории Днепропетровской области. По его словам, одной из основных задач таких операций является получение разведданных, после чего происходит фактическое выявление и уничтожение российских позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опытные бойцы ВСУ под Добропольем предпочли сдаться в плен отступлению. До этого боевики ВСУ казнили российского военнопленного.

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    11 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала Киеву денег на ракеты и дроны

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского, который «призывает к прекращению огня», и заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.

    «Украина будет в центре внимания Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим потребности в финансировании на предстоящий год и способы мобилизации новой глобальной поддержки. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование для беспилотных летательных аппаратов и ракет. Чтобы укрепить оборону Украины и защитить ее небо», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

    Она добавила, что в ЕС намерены открыть еще две группы разделов в рамках переговоров.

    Напомним, Зеленский запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона, на что Британия, Германия и Польша ответили согласием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.



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    11 октября 2026, 23:25 • Новости дня
    Стало известно о негодовании Трампа из-за Зеленского

    Axios: Трамп негодует из-за отношения Зеленского к США

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители Белого дома предупредили, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы вредят отношениям главы киевского режима Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом больше, чем России.

    «Трамп действительно негодует. Он чувствует, что Зеленский воспринимает США как должное», – сказал представитель Белого дома порталу Axios.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    До этого американский лидер признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного, на что Зеленский напомнил, кто решает вопрос о том, кому быть главой Украины.

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    12 октября 2026, 08:36 • Новости дня
    ВС России поразили доставлявший грузы для ВСУ сухогруз
    ВС России поразили доставлявший грузы для ВСУ сухогруз
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в результате удара беспилотниками поразили морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в Одессу грузы военного назначения, сообщило Минобороны.

    Российские вооруженные силы ночью нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате поражено находившееся в море судно типа «сухогруз», доставлявшее военные грузы в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу.

    В пятницу российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом для украинской армии.

    Военные ударили по судну с грузами в Николаеве.

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    12 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Песков объяснил слова Трампа о новом президенте на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у главы киевского режима Владимира Зеленского готовности принимать сложные решения для завершения текущего конфликта.

    «Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает. Пока он этого не делает», – передает слова Пескова РИА «Новости».

    Ранее представитель Кремля заявил о необходимости признания Киевом реалий на земле для урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил журналистам, что Владимир Зеленский упустил множество возможностей для урегулирования украинского конфликта, хотя их было немало.

    По мнению американского лидера, Украине требуется новый руководитель, способный достичь договоренностей с Россией.

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    11 октября 2026, 23:52 • Новости дня
    Axios: Кушнер и Уиткофф отложили визит в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставители президента США по ситуации на Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву на фоне новых дипломатических подвижек в разрешении вопроса, узнал портал Axios.

    На фоне кризиса на Украине представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейцы согласиться на новое единое предложение для президента России Владимира Путина, пишет портал Axios.

    Украинский чиновник сообщил в пятницу, что во время встречи с американскими переговорщиками в Майами Уиткофф и Кушнер пригрозили, что президент США Дональд Трамп может прекратить делиться разведданными США, если Киев продолжит игнорировать запросы.

    Официальный представитель США опроверг это, заявив, что Уиткофф и Кушнер сказали украинцам, что США являются сильным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведданные. Поэтому Украина не должна предпринимать действий, которые наносят ущерб американским потребителям, заявили они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    При этом Axios сообщил о негодовании Трампа из-за отношения Зеленского к США.

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    11 октября 2026, 15:03 • Новости дня
    В Харьковской области вскрыли деятельность украинской ДРГ

    ВС России уничтожили двух спецназовцев ССО Украины в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области раскрыта деятельность диверсионно-разведывательной группы рейнджерского полка Сил специальных операций Украины, сообщили в российских силовых структурах.

    Деятельность диверсионно-разведывательной группы рейнджерского полка Сил специальных операций Украины была вскрыта в ходе продвижения российских войск на Харьковском направлении, передает ТАСС.

    Как рассказал источник агентства, в результате боестолкновения были уничтожены два украинских спецназовца. Остальные члены группы скрылись, бросив тела убитых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва Вооруженных сил Украины из окружения на Харьковском направлении.

    В среду российские бойцы предотвратили атаку украинской ДРГ в Запорожской области.

    В апреле российский спецназ поразил пункт управления беспилотниками ВСУ, который препятствовал ротации войск.

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    11 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Большая часть Киева осталась без водоснабжения из-за повреждения электросетей

    «Страна.ua»: Почти весь Киев остался без водоснабжения

    Tекст: Катерина Туманова

    Без воды осталась большая часть Киева, о чем сообщил украинский Telegram-канал «Страна.ua», отметив, что точных данных о восстановлении водоснабжения нет.

    «Почти 70% Киева остались без воды, сообщают столичные паблики. В некоторых районах водоснабжения нет с самого утра, в других – с обеда. Причина – повреждение важной линии электропередачи в результате российского удара», – приводит РИА «Новости» сообщение украинского паблика.

    «Страна.ua» уточнила, что данных о том, когда восстановят подачу воды, нет. Там добавили, что власти отсутствие воды в таких масштабах не подтверждали.

    При этом мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале сообщал о проблемах с электросетями.

    По его данным, в Дарницком районе обломки БПЛА упали на открытой территории неподалеку от АЗС, возгорания не было.

    «Повреждена высоковольтная линия электропередач. Давление воды в системе на правом и левом берегах понижено. Аварийные бригады уже работают», – сообщал он.

    Также Кличко написал о том, что в Голосеевском районе обломки БПЛА упали в зеленой зоне недалеко от многоэтажки. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

    Вечером воскресенья официальный ресурс оповещения населения показывал  работу сирен воздушной тревоги в Киевской, Житомирской и Черниговской областях Украины. Причем в Киеве тревога объявлена в восьмой раз за день.

    Левый берег Киева 11 октября частично остался без света и воды после взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко заявил о переходе Киева в режим «выживания», а 9 октября полный блэкаут произошел в Киеве трижды за вечер. В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры.


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    11 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    На Украине решили ужесточить правила отсрочки для родственников инвалидов

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский офис военного омбудсмена разработал законопроект, ограничивающий действующие основания для получения отсрочки от мобилизации родственникам людей с инвалидностью, сообщила бывший уполномоченный по правам человека в стране Людмила Денисова.

    На Украине подготовили законопроект, который сужает основания для получения отсрочки от призыва в Вооруженные силы. «Предложенные изменения подразумевают сужение ряда действующих гарантий для людей с инвалидностью и их семей», – заявила бывший уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова, передает РИА «Новости».

    По словам экс-омбудсмена, для родителей несовершеннолетних детей с инвалидностью планируется установить дополнительные условия. Если в семье присутствуют оба родителя и воспитывается один ребенок-инвалид, право на отсрочку может быть потеряно. Кроме того, предлагается ввести ограничения на отсрочку для родителей детей с тяжелыми заболеваниями без установленной инвалидности.

    Супругам людей с инвалидностью I и II групп отсрочку планируют предоставлять исключительно при условии постоянного ухода за ними. Документ также ужесточает требования к гражданам, ухаживающим за тяжелобольными родственниками, и исключает некоторые категории из числа имеющих право на освобождение от службы. Для опекунов недееспособных лиц планируют добавить условие отсутствия других попечителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минэкономики Украины запланировало лишить брони часть сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

    В четверг в Верховной раде сочли мобилизацию женщин в стране вопросом времени.

    Летом Дания решила запретить выдавать вид на жительство украинским призывникам.

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    11 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    СК завел дело об убийстве после атаки беспилотников ВСУ на мирных жителей ЛНР

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки украинских дронов в ЛНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массированной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в ЛНР, в результате которой погибли и пострадали мирные жители.

    Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества, пишет ТАСС.

    «ГСУ СК России возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества (ст. 105 УК РФ, ст. 30, ст. 105 УК РФ, ст. 167 УК РФ) в связи с массированной атакой вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в ЛНР», – заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали гражданские объекты в ЛНР. По словам Петренко, значительные разрушения зафиксированы в частном секторе Лисичанска, где есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей. Ранения также получили жители других районов республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате атак беспилотников ВСУ в ЛНР погибли два человека.

    В четверг Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки украинского дрона на автобус в республике.

    Во вторник при атаке БПЛА в Первомайске получили повреждения семь домов и здание архива.

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    12 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    ВСУ попытались надеть на российских военнопленных «ошейники смерти»

    ВСУ попытались использовать пленных россиян для подрыва ошейников смерти

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные пытаются вербовать российских солдат для использования их в качестве смертников с закрепленной на шее взрывчаткой, заявил командир штурмовой роты батальона «Кедр» группировки «Центр» Андрей Вайнберг.

    Украинская армия прибегает к новым методам, пытаясь заставить российских военнопленных действовать в интересах противника, передает РИА «Новости».

    «Сейчас противник настроен, скажем так, делать все чужими руками. В каком плане? Вербуют русского бойца: «У нас все будет хорошо. Все, ты сдавайся. Будет все хорошо». Для чего они это делают? Они вешают на него «ошейник смерти» – бомбу на ошейнике. И говорят: «Все, ступай, иди своих заманивай», – рассказал Вайнберг.

    Офицер подчеркнул, что бойцы батальона «Кедр» подготовлены и мотивированы уничтожать врага, не поддаваясь на провокации. Кроме того, по словам Вайнберга, противник сбрасывает с дронов листовки и купюры, пропитанные отравляющими веществами.

    Военнослужащие соблюдают строгое правило безопасности и не поднимают подозрительные предметы.

    Ранее командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки «Центр» Дмитрий Кемеров заявил, что ВСУ начали отправлять на российские позиции пленных с минами и тротилом. Такие случаи зафиксированы в Днепропетровской области.

    До этого в ФСБ заявили, что ВСУ превратили российских пленных в управляемых смертников. Боевики казнили российского военнопленного взрывом ошейника GPS.

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну

    «Финляндия оказалась в ловушке». Такими словами эксперты описывают причины, по которым чиновники этого государства предлагают резко повысить пенсионный возраст и вообще лишить своих сограждан целого ряда социальных преимуществ и льгот. О какой ловушке идет речь и при чем тут разрыв Финляндии с Россией? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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