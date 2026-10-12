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Один человек погиб при атаке украинских дронов в Шебекино
Оперштаб: Один человек погиб, двое ранены при атаке беспилотников в Шебекино
В Шебекинском округе Белгородской области один человек погиб и двое получили ранения в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины по автомобилям, сообщил оперативный штаб региона.
Один человек погиб, еще двое ранены из-за атак беспилотников ВСУ по автомобилям в Шебекинском округе, передает оперативный штаб.
В Шебекино в результате удара дрона по легковому автомобилю мужчина получил ожоги руки и лица. Ему оказали помощь в районной больнице, лечение продолжится амбулаторно.
Еще один мужчина пострадал при атаке на другую машину: с ранением лица он доставлен в ЦРБ и будет транспортирован в областную клиническую больницу.
Оперативный штаб также сообщил, что 9 октября в Шебекино при ударе FPV-дрона по автомобилю мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 92 дрона.
В воскресенье при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали пять муниципалитетов.
В субботу при атаках дронов на Белгородскую область пострадали четыре человека.