Один человек погиб при атаке украинских дронов в Шебекино

Оперштаб: Один человек погиб, двое ранены при атаке беспилотников в Шебекино

Tекст: Денис Тельманов

Один человек погиб, еще двое ранены из-за атак беспилотников ВСУ по автомобилям в Шебекинском округе, передает оперативный штаб.

В Шебекино в результате удара дрона по легковому автомобилю мужчина получил ожоги руки и лица. Ему оказали помощь в районной больнице, лечение продолжится амбулаторно.

Еще один мужчина пострадал при атаке на другую машину: с ранением лица он доставлен в ЦРБ и будет транспортирован в областную клиническую больницу.

Оперативный штаб также сообщил, что 9 октября в Шебекино при ударе FPV-дрона по автомобилю мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 92 дрона.

В воскресенье при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали пять муниципалитетов.

В субботу при атаках дронов на Белгородскую область пострадали четыре человека.