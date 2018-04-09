После удара по аэродрому в Хомсе боевики ИГ пошли в атаку

Террористы из группировки «Исламское государство*» атаковали позиции правительственных сил в Сирийской пустыне после ракетного удара, который был нанесен по военному аэродрому Т-4 на востоке провинции Хомс, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, сирийская правительственная армия смогла отразить нападение в районе Себаа-Биар. О потерях среди военнослужащих сведений нет, передает ТАСС.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что авиабаза ВВС Сирии на востоке провинции Хомс подверглась ракетному удару. Однако, по некоторым данным, ракетный удар не причинил материального ущерба, ПВО Сирии отразила атаку.

Позднее СМИ сообщили, что в результате массированного ракетного удара по военному аэродрому Тифор, есть погибшие и раненые военнослужащие, при этом сирийским ПВО удалось сбить восемь ракет.

Пентагон и Белый дом отказались признать причастность вооруженных сил США к нанесению ударов по сирийской военной базе в Хомсе.