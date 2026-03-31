Польша отказалась передать США системы ПРО Patriot

Tекст: Дмитрий Зубарев

Косиняк-Камыш заявил, что Польша не собирается предоставлять США свои системы противоракетной обороны Patriot, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что батареи Patriot и их ракеты предназначены для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО, и никаких планов по их переброске нет.

Министр отметил, что американские союзники понимают и принимают польскую позицию, а безопасность страны остается приоритетом для правительства. По его словам, миссии, которые выполняют батареи Patriot в Польше, крайне важны.

Эту позицию поддержал заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик. Он также заявил, что польские Patriot останутся в стране, где выполняют задачи по защите Польши и восточного фланга НАТО.

Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что США требуют от Польши перебросить одну из двух батарей Patriot на Ближний Восток.

На фоне эскалации ситуации в регионе США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ и неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о планах США не перебрасывать системы Patriot из Польши на Украину.

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с Владимиром Зеленским заявил об отсутствии у Варшавы возможности передать Украине системы ПВО Patriot.

Военный эксперт Александр Бартош сказал о нежелании Польши расставаться с ограниченным числом комплексов Patriot на фоне раздувания угрозы российской агрессии.