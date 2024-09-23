Беспилотные грузовики начали движение по трассе М-11 «Нева»

На трассе М-11 «Нева» запущено движение полностью беспилотных грузовиков, сообщает ТАСС. Официальный запуск состоялся в рамках форума «Цифровая транспортация» и символизирует начало новой эры в транспортной логистике. Вице-премьер Виталий Савельев отметил, что с июня прошлого года на маршруте действуют автономные тягачи, и за полтора года число машин выросло с трех до двадцати двух. Это позволило беспилотникам преодолеть более 3 млн км и перевезти свыше 330 тыс. кубометров груза.

Движение по трассе М-11 состоит из четырех беспилотников: два грузовика производства «Камаза» и два от «Сберавтотеха». Министр транспорта РФ Роман Старовойт подчеркнул, что благодаря успешной эксплуатации беспилотных автомобилей, которые проехали без аварий более 3 млн км, водитель теперь может сидеть на пассажирском месте. Это открывает возможности для оптимизации логистических процессов, ускорения доставки и минимизации простоя.

Беспилотные грузовики не имеют ограничений в режиме труда и отдыха, что делает их идеальным инструментом для улучшения эффективности доставки. В проекте участвуют такие компании, как «Национальный перевозчик», «Глобалтрак», «ПЭК», Х5, «Магнит», «Газпромнефть-Снабжение» и Wildberries. Эти компании уже используют преимущества беспилотных технологий в своих логистических операциях, сокращая время доставки и повышая надежность перевозок.

Проект «Беспилотные логистические коридоры» на трассе М-11 «Нева» является первым шагом к внедрению беспилотных грузоперевозок по всей России. Для его реализации был введен экспериментально-правовой режим (ЭПР), который позволяет тестировать все аспекты технологии: от нормативно-правового регулирования до бизнес-моделей. В августе ЭПР был расширен и на другие трассы, включая М-12 «Восток» и ЦКАД, что говорит о стремлении к широкому внедрению инноваций в транспортной системе страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые в своей истории получила бессветофорное скоростное сквозное движение от Петербурга через Москву до Казани благодаря вводу в строй участка автомагистрали М-11, который обходит Тверь. Параллельно с этим был запущен и «обход Тольятти», который станет частью коридора «Европа – Западный Китай». Открытие этих трасс является одним из условий роста экономики и частью мегапроекта «Разворот на Восток», как отметила политолог Анна Федорова.