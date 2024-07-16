Эксперт назвала выгоду России от открытия новых дорог в обход Твери и Тольятти

Политолог Федорова: Открытие трассы в обход Тольятти стало вкладом в поворот России на Восток

Tекст: Андрей Резчиков

«Многие помнят те времена, когда мы сами считали себя страной плохих дорог, и это объективно было так. Но сейчас строительство дорог сделало огромный шаг вперед, и это одно из условий роста всей российской экономики», – считает Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

«Дороги строятся реально быстрыми темпами. Это касается не только трассы между Москвой и Санкт-Петербургом, но и других важных направлений, – продолжила эксперт. – Однако важны не только темпы, но и качество строительства. Теперь оно сопоставимо или даже превосходит европейские образцы, на которые мы ранее оглядывались с тоской».

Федорова подчеркнула, что трасса М-11 «Нева» – «одна из стратегически важных магистралей». «Эта трасса важна с точки зрения логистики, бизнеса, путешествий и так далее. Поэтому каждый час, который удается сэкономить – это огромное достижение», – пояснила спикер.

По ее словам, объездные дороги полезны для городов – выигрывают не только водители, которые экономят время и топливо, но и жители, потому что на улицах становится меньше машин. «Обходные трассы не только увеличивают скорость движения, но и повышают социальное самочувствие людей», – подчеркнула Федорова.

Эксперт также отметила решение Владимира Путина приехать на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 «Нева» за рулем российского автомобиля Lada Aura. «Это правильный символизм, который подчеркивает значимость трассы М-11 и важность для президента лично проверить качество дороги, которой будут пользоваться миллионы граждан», – пояснила политолог.

В то же время обход Тольятти Федорова назвала вкладом в гигантский мегапроект «Разворот на восток».

«Чтобы разворот стал реальностью, нужно выполнить много подготовительных работ. В частности, речь идет о строительстве коридора «Европа – Западный Китай». Этот отрезок дороги одновременно строили на всех участках. Раньше такие темпы невозможно было себе представить. Я отдельно отметила бы заслуги нового врио Самарской области Вячеслава Федорищева, который моментально включился в исполнение поручений президента, взяв под контроль все проекты, важные не только для региона, но и для всего Поволжья», – добавила эксперт.

Во вторник Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева», а также в режиме видеоконференции открыл движение по новой автодороге в обход Тольятти.

Строительство последнего участка трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга началось весной 2022 года. С участием главы государства был сдан участок от 149-го км М-11 до пересечения с Бежецким шоссе протяженностью 28,6 км. Северный обход Твери стал последним элементом, необходимым для запуска бесшовного скоростного движения с запада на восток страны – от Санкт-Петербурга до Казани. Благодаря обходу Твери время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы сократится на 30-60 минут.

Теперь будет обеспечено бесшовное скоростное движение по направлению Север – Юг от Санкт-Петербурга до Краснодара (2120 км) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 «Дон».

Кроме того, Путин открыл движение по новой автодороге «Обход Тольятти» и мосту через Волгу. Новая скоростная дорога длиной 99,7 км проложена в Самарской области и выходит на федеральную трассу М-5 «Урал». Объект включает в себя три транспортные развязки и 39 мостов и путепроводов, в том числе мостовой переход через Волгу протяженностью 3,7 км. Мост пересекает Куйбышевское водохранилище в районе населенных пунктов Климовка Шигонского района на правом берегу и Подстепки Ставропольского района на левом берегу. Максимальная пропускная способность трассы – 40 тыс. автомобилей в сутки.