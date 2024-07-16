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    16 июля 2024, 22:01 • Общество

    Россия становится страной новых и скоростных дорог

    Скоростное движение в обход Твери и Тольятти укрепит экономику и логистику России

    Россия становится страной новых и скоростных дорог
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Скворцов,
    Андрей Резчиков

    Россия впервые в своей истории получила бессветофорное скоростное сквозное движение от Петербурга через Москву до Казани. Это стало возможным после ввода в строй участка автомагистрали М-11, которая обходит Тверь. Параллельно с этим запущен и «обход Тольятти», который станет частью коридора «Европа – Западный Китай». «Раньше такие темпы строительства дорог невозможно было себе представить», – говорят эксперты.

    Во вторник президент России Владимир Путин открыл движение по участку Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева», а также в режиме видеоконференции дал старт движению по новой автодороге в обход Тольятти.

    Строительство автомагистрали М-11 «Нева», призванной стать более скоростным и удобным дублером трассы М-10 Москва – Петербург, стартовало еще в 2010 году. С 2014 по 2019 год поочередно были введены в строй восемь отрезков. Однако у трассы оставался разрыв – недостроенный отрезок с 149-го по 208-й км, который должен был вести трассу в обход Твери.

    Строительство последнего участка дороги началось весной 2022 года. И вот теперь во вторник был сдан отрезок от 149-го км М-11 до пересечения с Бежецким шоссе протяженностью 28,6 км. Северный обход Твери стал последним элементом, необходимым для запуска бесшовного скоростного движения с запада на восток страны – от Санкт-Петербурга до Казани. Благодаря обходу Твери время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы сократится на 30-60 минут.

    Существующая трасса М-10 вела непосредственно через город, что доставляло неудобство водителям, вынужденным снижать скорость и терять время у светофоров и в городских пробках. Большой трафик транзитных фур и поток легковых автомобилей способствовал разрастанию этих пробок, досаждая и тверичам. Поэтому вопрос строительства обхода рано или поздно встал бы, даже если магистраль М-11 не стали бы строить.

    При этом строительство обходов крупных городов организационно в чем-то сложнее прокладки трассы через лесные дебри. Строителям приходится не столько преодолевать особенности рельефа, сколько решать проблемы землеотводов (и выкупа необходимых для строительства дороги земель), проблемы с инженерными коммуникациями, попадающими в зону строительства дороги. Так, при строительстве обхода Твери пришлось перекладывать трубы газопроводов и проводить реконструкцию участка ЛЭП (а до этого согласовывать необходимость этих работ с газовиками и энергетиками).

    Кроме того, Тверь – важный центр Древнерусского государства (когда-то Тверское княжество соперничало с Московским за право стать центром собирания русских земель). И масштабному строительству на прилегающих к городу землях должны предшествовать археологические изыскания, чтобы строительные работы не уничтожили историческое наследие.

    Большое внимание археологи уделили изучению места расположения «Селища Романово I», которое существовало в этих местах в XVII–XIX веках. Кроме того, обстоятельные раскопки проводились в районе деревень Новенькое и Жорновка, где изучалось наследие нескольких эпох, в частности железного и каменного веков. Курганы, которые расположены в этой местности, датируются VII–V веками до н. э. (группа «Новенькое-1», куда входят 23 насыпи) или V тыс. до н. э. (стоянка «Новенькое-2»).

    Обход необходимо было вписать в существующую вокруг Твери транспортную сеть. В частности, выбрать места пересечения с существующими дорогами «Тверь – Кимры», «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» и «Медное – Кулицкое», трассой М-10, а также спроектировать развязки.

    При планировании строительства обхода Твери всего были спроектированы 30 различных искусственных сооружений, включая четыре развязки, два мостовых перехода через Тверцу (длиной 214 и 144 метра), а главное – новый мост через Волгу.

    Это самое масштабное сооружение всего введенного в строй отрезка. Длина моста – 738 метра, а ширина – 24 метра. Мост стоит на 10 опорах и состоит из трех участков: левобережной эстакады, русловой части и правобережной эстакады. В русловой части высота пролета над водой достигает 17 метров, что даст возможность в сезон навигации пропускать под мостом большие круизные лайнеры.

    В Твери с огромной радостью встретили пуск Северного обхода, так как он разгружает город от транзитных фур. Губернатор Тверской области Игорь Руденя более емко оценивает значение этого участка для экономики области: «Это наш транспортный коридор, который будет соединен с большим машиностроительным кластером, в который входит Тверской вагоностроительный завод, предприятия технопарка. Проект также имеет огромное экономическое значение для развития северо-востока Тверской области».

    После пуска обхода вокруг Твери стало возможным без светофоров и перекрестков не только доехать по трассе М-11 из Санкт-Петербурга до Москвы, но и дальше по автомагистрали М-12 мимо Нижнего Новгорода доехать до Казани, а в 2025 году – и до Екатеринбурга.

    Позднее M-12 планируется продлить до Тюмени. Также теперь будет обеспечено бесшовное скоростное движение по направлению «Север – Юг» от Санкт-Петербурга до Краснодара (2120 км) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 «Дон».

    О дальнейших планах президент Владимир Путин говорил еще в феврале 2023 года в своем послании Федеральному собранию: «Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль Москва – Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе – до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай, что в том числе существенно расширит наши экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии».

    Также во вторник российский лидер открыл движение по новой автодороге «Обход Тольятти» и мосту через Волгу в составе транспортного коридора «Европа – Западный Китай» в Самарской области. Строительство началось в конце 2019 года по поручению Путина.

    Этот участок разгрузит от заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС.

    Обход Тольятти – скоростная четырехполосная автодорога длиной 99,7 км с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал». Объект включает в себя три транспортные развязки и 39 мостов и путепроводов, в том числе мостовой переход через Волгу протяженностью 3,7 км. Мост пересекает Куйбышевское водохранилище в районе населенных пунктов Климовка Шигонского района на правом берегу и Подстепки Ставропольского района на левом берегу. Максимальная пропускная способность трассы – 40 тыс. автомобилей в сутки.

    Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, открытие дорожных обходов Твери и Тольятти имеет ключевое значение для развития российской экономики. По его словам, на трассах М-11 Москва – Петербург и М-12 Москва – Казань живут более 5% населения страны.

    Но впереди новые проекты. В 2025 году трассу М-12 продлят от Екатеринбурга до Тюмени. Позже, как отмечает РИА «Новости», по словам Хуснуллина, запланировано строительство магистрали от Тюмени до Омска, «с обходом Тюмени и обходом Омска». Кроме того, он рассказал о планах запустить до конца этого года обход Набережных Челнов с возможностью выхода в Екатеринбург. Обход Нижнекамска и Набережных Челнов войдет состав трассы М-12 – скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень, протяженность которого по территории Татарстана составит порядка 300 км.

    «Многие помнят те времена, когда мы сами считали себя страной плохих дорог, и это объективно было так. Но сейчас строительство дорог сделало огромный шаг вперед, и это одно из условий роста всей российской экономики»,

    – считает Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ. «Дороги строятся реально быстрыми темпами. Это касается не только трассы между Москвой и Санкт-Петербургом, но и других важных направлений, – продолжила эксперт. – Однако важны не только темпы, но и качество строительства. Теперь оно сопоставимо или даже превосходит европейские образцы, на которые мы ранее оглядывались с тоской».

    Федорова подчеркнула, что трасса М-11 «Нева» – «одна из стратегически важных магистралей». «Эта трасса важна с точки зрения логистики, бизнеса, путешествий и так далее. Поэтому каждый час, который удается сэкономить – это огромное достижение», – пояснила спикер.

    По ее словам, объездные дороги полезны для городов – выигрывают не только водители, которые экономят время и топливо, но и жители, потому что на улицах становится меньше машин. Эксперт отметила решение Владимира Путина приехать на открытие участка Северного обхода Твери автодороги M-11 «Нева» за рулем российского автомобиля Lada Aura. «Это правильный символизм, который подчеркивает значимость трассы М-11 и важность для президента лично проверить качество дороги, которой будут пользоваться миллионы граждан», – пояснила политолог.

    В то же время обход Тольятти Федорова назвала вкладом в разворот российской экономики на Восток. «Чтобы разворот стал реальностью, нужно выполнить много подготовительных работ. В частности, речь идет о строительстве коридора «Европа – Западный Китай». Этот отрезок дороги одновременно строили на всех участках. Раньше такие темпы невозможно было себе представить», – добавила эксперт.

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