Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.8 комментариев
Путин похвалил дорогу на новом объезде Твери трассы М-11
Президент Владимир Путин в ходе поездки на Lada Aura по новому обходу Твери трассы М-11 Москва – Петербург выразил удовлетворение качеством дорожного покрытия.
Глава государства проехался на Lada Aura с самарскими номерами, перед началом движения он пристегнулся, передает ТАСС.
Рядом с ним на пассажирское сиденье сел замглавы производственного отдела 3-го этапа строительства трассы М-11 Василий Васильев. Он сообщил президенту о том, как получилось завершить строительство раньше графика.
«Да, на год раньше – это здорово», – прокомментировал Путин.
Также он отметил, что автодорожное «покрытие хорошее».
«Старались», – сказал Васильев.
Президент также отметил красоту моста через Волгу.
Он спросил Васильева о том, насколько ввод обхода Твери сокращает время поездки между Москвой и Петербургом. Тот пояснил, что время на поездку теперь уменьшится на 50–60 минут.
«Добраться можно будет от Питера до Москвы за шесть с половиной часов?» – переспросил Путин.
Собеседник пояснил, что время поездки в среднем составит порядка семи – семи с половиной часов при соблюдении скоростного режима. Между Москвой и Петербургом не осталось «никаких светофоров, никаких пересечений на одной линии», но остались участки, где скорость может снизиться из-за погоды.
В этот момент беседы машина добралась до участка, где разрешенная скорость снижена со 130 км/ч до 110 км/ч.
Напомним, Путин во вторник прокатился по новому объезду Твери. Он также похвалил Lada Aura, на которой провел поездку.