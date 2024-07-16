Путин похвалил дорогу на новом объезде Твери трассы М-11

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава государства проехался на Lada Aura с самарскими номерами, перед началом движения он пристегнулся, передает ТАСС.

Рядом с ним на пассажирское сиденье сел замглавы производственного отдела 3-го этапа строительства трассы М-11 Василий Васильев. Он сообщил президенту о том, как получилось завершить строительство раньше графика.

«Да, на год раньше – это здорово», – прокомментировал Путин.

Также он отметил, что автодорожное «покрытие хорошее».

«Старались», – сказал Васильев.

Президент также отметил красоту моста через Волгу.

Он спросил Васильева о том, насколько ввод обхода Твери сокращает время поездки между Москвой и Петербургом. Тот пояснил, что время на поездку теперь уменьшится на 50–60 минут.

«Добраться можно будет от Питера до Москвы за шесть с половиной часов?» – переспросил Путин.

Собеседник пояснил, что время поездки в среднем составит порядка семи – семи с половиной часов при соблюдении скоростного режима. Между Москвой и Петербургом не осталось «никаких светофоров, никаких пересечений на одной линии», но остались участки, где скорость может снизиться из-за погоды.

В этот момент беседы машина добралась до участка, где разрешенная скорость снижена со 130 км/ч до 110 км/ч.

Напомним, Путин во вторник прокатился по новому объезду Твери. Он также похвалил Lada Aura, на которой провел поездку.