  • Новость часаИл-76 МЧС забрал в Москву десять пострадавших на «Нижнекамскнефтехиме»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Последняя легитимная власть Украины разваливается без взяток в конвертах
    Руководство Польши решило пройти тренировку на случай начала войны
    Еврокомиссия призвала страны ЕС начать экономить дизель и авиатопливо
    Врачи объяснили причину появления весной фантомных зубных болей
    Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» произошел из-за утечки газовой смеси
    Китай и Пакистан предложили план мира на Ближнем Востоке
    Путин: К 2030 году число беспилотных грузовиков в России превысит четыре тысячи
    Суд Амстердама обязал сквоттеров покинуть здание торгпредства России
    Мужа экс-главы Министерства внутренней безопасности США уличили в переодевании в женщину
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Четыре сценария Иранской войны

    Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    1 апреля 2026, 06:29 • Новости дня

    В Москве при пожаре спасли шестерых человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В одном из жилых домов в столице произошло возгорание, пострадал один человек, нескольких удалось спасти, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.

    Инцидент произошел в Новомихалковском проезде, в одной из квартир на третьем этаже загорелись личные вещи и мебель, указало ведомство в Max

    «С шестого этажа с помощью спасустройств огнеборцы спасли одного человека, еще пять были спасены с пятого этажа. К сожалению, один человек пострадал», – добавили там.

    Возгорание уже ликвидировали.

    Ранее в ходе возгорания в многоквартирном доме в Жуковском спасли четырех человек.

    31 марта 2026, 15:54 • Новости дня
    «Большая семерка» выступила с обращением к России в связи с дефицитом нефти в мире

    «Большая семерка» попросила Россию снять ограничения на экспорт топлива

    @ Егор Алеев/ТАСС
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке страны «Большой семёрки» решили призвать Россию и Китай не ограничивать экспорт углеводородов из-за угрозы мировому рынку.

    Министры финансов, энергетики и главы центробанков стран G7 провели экстренную виртуальную встречу для обсуждения мер стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает Profinance.ru.

    По итогам встречи принято решение обратиться к России и Китаю с призывом не ограничивать экспорт ископаемого топлива из-за угрозы дальнейшего роста цен на нефть. В заявлении G7 отсутствуют конкретные меры, кроме просьбы ко всем странам воздерживаться от ограничений на экспорт углеводородов.

    Представители G7 выразили опасения по поводу неопределенности сроков конфликта и его последствий для мировой экономики. Официальные лица опасаются, что дальнейшее ограничение экспорта может усугубить экономический кризис. ЕС сталкивается с необходимостью экономии в условиях нескольких одновременных кризисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отказалась поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    Энергетический кризис в Азии усилился из-за конфликта США и Израиля с Ираном, что привело к росту интереса к российской нефти.

    В условиях временного снятия санкций Индия увеличила закупки российской нефти.

    Напомним, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    31 марта 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник на трассе М-12 «Восток» стартует движение беспилотных грузовиков, объявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии по видеосвязи.

    «Сегодня запускается движение беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 Восток», – отметил Путин, передает ТАСС. По его словам, благодаря этому шагу формируется единый коридор беспилотных грузоперевозок, который соединит Петербург и Казань.

    В сентябре 2024 года на трассе М-11 «Нева» впервые в России началось движение полностью беспилотных грузовиков.

    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    31 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    @ Елена Пальм/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порт Усть-Луга после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов получил повреждения, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил глава региона в Max.

    Также он сообщал, что всего над областью за ночь поразили 38 БПЛА.

    Напомним, всего за ночь над Россией нейтрализовали 92 украинских беспилотника.

    31 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью Ленинградская область подверглась атаке с применением дронов FP-1, которые были запущены через воздушный коридор, открытый Прибалтикой, в результате чего пострадали три человека, включая двух детей.

    Минувшей ночью ВСУ осуществили атаку на Ленинградскую область с использованием дронов FP-1, передает канал «360» со ссылкой на Shot. Отмечается, что воздушный коридор для украинских БПЛА был открыт странами Прибалтики.

    Источник уточняет: «Дроны модели FP-1 обладают дальностью полета около 1200 километров, их длина составляет 3,5 метра».

    По информации Shot, ранее эти беспилотники уже появлялись в воздушном пространстве стран НАТО, а один из них даже врезался в трубу эстонской электростанции. Зафиксированы также падения украинских дронов на территории Латвии.

    В результате атаки 31 марта пострадали три человека, среди них двое детей. Ограничения вводились в аэропорту Пулково, а также есть подтверждения повреждений в порту Усть-Луга и поселке Молодцово Кировского района.

    Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш опроверг сообщения о предоставлении воздушного пространства Польши для действий против России.

    Власти сообщили, что над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.

    Порт Усть-Луга получил повреждения после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.

    31 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые страны Запада в последнее время просто «потеряли берега», провозглашая свои права на те или иные чужие территории, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», – заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные заявления в последние месяцы звучат все чаще, и в качестве примера привёл высказывания американских политиков по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, недавно госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта в Персидском заливе якобы зависит только от позиции Ирана по Ормузскому проливу, а за два дня до этого президент США подчеркнул, что «его не волнует международное право».

    Кроме того, Лавров обратил внимание на признаки перерастания кризиса в Персидском заливе в более масштабный конфликт, который, по его словам, некоторые уже называют «новой мировой войной». Министр подчеркнул, что ситуация требует особого внимания, поскольку эскалация может иметь глобальные последствия.

    Глава МИД также заявил, что США и Израиль продолжают предпринимать попытки не допустить нормализации отношений между Ираном и арабскими странами региона. По его мнению, цель этих усилий – усилить давление на Иран и спровоцировать противостояние внутри Совета сотрудничества арабских государств залива.

    Лавров добавил, что Запад фактически вступил «в клинч» со странами мирового большинства, отстаивающими принципы равенства и справедливости. По словам министра, западные гегемонистские амбиции становятся препятствием для выработки коллективных решений на основе Устава ООН и итогов Второй мировой войны.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Запад готов пойти на любые шаги для сохранения статуса гегемона, включая вооруженные интервенции и изъятие золотовалютных активов у стран с самостоятельной политикой.

    Лавров заявил, что США используют перевороты и устранение лидеров государств ради контроля над их ресурсами.


    31 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Украинский беспилотник взорвался возле жилых домов в Эстонии
    Украинский беспилотник взорвался возле жилых домов в Эстонии
    @ MARGUS ANSU/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотник взорвался ночью на территории Эстонии рядом с жилой зоной, сообщают СМИ.

    Всего с территории Львовской и Житомирской областей в направлении Ленинградской области было отправлено 43 дрона, передает «РИАМО» со ссылкой на Shot.

    Маршрут беспилотников проходил через воздушное пространство трех прибалтийских стран. Отмечается, что такие атаки координируются украинскими силами при участии представителей командования НАТО.

    Один из дронов взорвался возле жилых домов в волости Кастре уезда Тартумаа. Жителям этого района поступали SMS-предупреждения о возможных атаках беспилотников на их дома.

    Позже вдоль российских границ был замечен шведский самолет радиотехнической разведки S102B Korpen. Его целью было выявление позиций российских систем ПВО в Ленинградской области для планирования дальнейших атак.

    Ранее губернатор граничащей с Эстонией Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что к 6.00 мск над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.

    В ночь на 25 марта беспилотный летательный аппарат задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере в Эстонии.

    31 марта 2026, 14:34 • Новости дня
    Фадеев попросил у Дерипаски уточнений по 72-часовой шестидневной рабочей неделе

    Фадеев назвал невозможной шестидневную 12-часовую рабочую неделю

    Фадеев попросил у Дерипаски уточнений по 72-часовой шестидневной рабочей неделе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель СПЧ Валерий Фадеев считает, что идея перехода на 72-часовую рабочую неделю физически невыполнима для большинства граждан. По его словам, стоит запросить у бизнесмена Олега Дерипаски уточнения, каким образом тот представляет переход на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем.

    Шестидневный рабочий график с 8.00 до 20.00 невозможен для большинства людей, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Заставить всех работать шесть дней в неделю – это просто физически невозможно. У людей есть семьи, дети, какие-то другие занятия».

    По словам Фадеева, стоит запросить у бизнесмена Олега Дерипаски уточнения, каким образом он представляет переход на 72-часовую рабочую неделю. Глава СПЧ подчеркнул, что у граждан должна быть возможность добровольно выбирать такой график, если этого требуют личные обстоятельства или потребности предприятий.

    Он отметил, что ряд оборонных предприятий уже сегодня функционируют в круглосуточном режиме, а сотрудникам выплачивают доплату за переработки. Однако, согласно действующему Трудовому кодексу, для сверхурочной работы установлены ограничения, и этот вопрос стоит рассмотреть на законодательном уровне. При этом, как подчеркнул Фадеев, подобные условия должны оставаться добровольными для работников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю с 08.00 до 20.00 для ускорения трансформации экономики.

    Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал идею перехода на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем для отдельных отраслей.

    31 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам о готовности прекратить военную кампанию против Ирана даже при закрытом Ормузском проливе.

    Президент США заявил своим помощникам, что готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется преимущественно закрытым, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным источников из администрации, это решение означает, что США не будут настаивать на немедленном возобновлении судоходства через стратегическую водную артерию, находящуюся под контролем Тегерана.

    В последние дни американский президент и его советники пришли к выводу, что попытка силой открыть Ормузский пролив приведёт к затяжному конфликту, выходящему за рамки намеченного срока в четыре-шесть недель. Президент решил, что основной задачей США должна стать ослабление военно-морского потенциала Ирана и уничтожение его ракетных арсеналов, после чего следовало бы завершить текущие боевые действия и усилить дипломатическое давление для восстановления свободной торговли.

    Если дипломатия не даст результатов, по словам чиновников, Вашингтон рассчитывает убедить своих союзников в Европе и странах Персидского залива взять на себя ведущую роль в операции по разблокированию пролива. Таким образом, США планируют сосредоточиться на достижении военных целей и дальнейшем международном давлении на Тегеран, отложив решение вопроса с Ормузским проливом на более поздний этап.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о готовности США свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о безопасности Ормузского пролива.

    Президент США позже сообщил, что Ормузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время при достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

    Позднее американский лидер заявил, что Иран согласился пропустить через Ормузский пролив еще 20 танкеров с нефтью как знак уважения к Соединенным Штатам.

    31 марта 2026, 18:05 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Ирана атаковали объекты компаний AT&T и Siemens в Бен-Гурионе и Хайфе с помощью беспилотников, сообщила армейская пресс-служба.

    Как передает ТАСС, пресс-служба иранской армии заявила о проведении с сегодняшнего утра ударов беспилотниками по стратегически важным объектам компаний Siemens и AT&T в Бен-Гурионе и Хайфе.

    В сообщении отмечается, что мишенями стали объекты связи, телекоммуникаций и промышленности, которые принадлежат армии Израиля. В том числе удары были нанесены по промышленности компаний Siemens и AT&T.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана впервые применяла ракету «Шаиб-12» при атаке на базу США Виктория возле аэропорта Багдада.

    За один час Иран нанес три серии ракетных ударов по Израилю.

    Вооруженные силы Ирана также нанесли ракетный удар по заводу военной промышленности Израиля на юге страны.

    31 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис в Азии обострился из-за войны США и Израиля с Ираном, что привело к резкому увеличению интереса к российской нефти и конкуренции между странами региона, сообщает Associated Press.

    Рост конкуренции среди азиатских стран за российскую нефть зафиксирован на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом США и Израиля с Ираном, передает AP.

    Перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что Азия, ранее получавшая значительную часть нефти оттуда, оказалась в числе наиболее пострадавших. В выходные к конфликту присоединились поддерживаемые Ираном хуситы, что еще больше осложнило морские перевозки.

    Чтобы стабилизировать мировой рынок, США временно ослабили санкции на поставки российской нефти, сначала для Индии, затем для других стран. На этом фоне возрос интерес к российской нефти со стороны Филиппин, Индонезии, Таиланда и Вьетнама.

    Филиппины впервые за пять лет импортировали российскую нефть после объявления энергетической чрезвычайной ситуации. Однако КНР и Индия, обладающие преимуществом доступа и большими закупочными возможностями, уже выкупили значительную часть доступных партий.

    Эксперты отмечают, что Россия не сможет существенно увеличить экспорт сырой нефти из-за пределов по добыче и последствий атак на инфраструктуру.

    «Реальная проблема – сколько грузов еще доступно на рынке», – заявила аналитик Kpler Муюй Сюй.  Она добавила, что страны надеются на продление санкционных послаблений от США, иначе их возможности быстро исчезнут.

    В то же время Филиппины столкнулись с топливным дефицитом: на заправках выстроились очереди, а авиакомпании рассматривают возможность введения нормирования топлива. Во Вьетнаме и Индонезии власти также ищут пути диверсификации поставок, включая переговоры с Россией и другими странами. Повышение цен на топливо уже ощутимо ударило по промышленности и гражданам в регионе.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    Война на Ближнем Востоке привела к крупнейшему в истории перебою в поставках нефти и вынудила США на месяц снять запрет на покупку российской нефти.

    На фоне войны с Ираном энергетический кризис в Азии уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, несмотря на смягчение США санкций против России и Ирана.

    На этом фоне Филиппины после объявления чрезвычайного положения в энергетике впервые за пять лет получили партию российской нефти для НПЗ Батаан благодаря временному выводу из-под санкций грузов, погруженных на суда до середины марта.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    31 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Грузинский завод в Кулеви решил отказаться от российской нефти
    Грузинский завод в Кулеви решил отказаться от российской нефти
    @ economy.ge

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви на Черном море, едва не попавший в марте в 20-й пакет антироссийских санкций, решил отказаться принимать и перерабатывать российскую нефть, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом заявил грузинскому СМИ Business Media Georgia гендиректор управляющей заводом компании Black Sea Petroleum Давид Поцхверия.

    По его словам, «российская нефть будет заменена туркменской, казахстанской, азербайджанской».

    Как отметил Давид Поцхверия, это связано с тем, что ЕС санкционировал российскую нефть, а компания ориентируется на выход на европейские рынки, что «выгодно логистически и коммерчески».

    «Хотим полностью заменить российское сырье», – сказал он, подчеркнув, что НПЗ никогда не нарушал санкции. По его словам, продукция Кулевского НПЗ реализуется сейчас в странах Азии и Африки, Турции.

    На данном этапе НПЗ ежегодно может перерабатывать 1,2 млн тонн нефти в год. Среди партнеров НПЗ – компания Honeywell и другие известные компании.

    Business Media Georgia отмечает также тесное сотрудничество Black Sea Petroleum и госкомпании Азербайджана SOCAR. НПЗ, строительство которого было начато три года назад, уже привлек инвестиции в объеме свыше 150 млн долларов.

    31 марта 2026, 12:21 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь подтвердила уклонение Зеленского от призыва

    Мендель сообщила о четырех случаях уклонения Зеленского от срочной службы

    Бывшая пресс-секретарь подтвердила уклонение Зеленского от призыва
    @ Office of the President of Ukraine/Cover Images/Keystone PA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    До вступления в должность президента Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от военной службы, когда получал повестки из военкомата, сообщила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

    Владимир Зеленский в молодости четырежды уклонялся от военной службы, когда его призывали, сообщила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, передает ТАСС.

    Так Мендель прокомментировала сравнение Зеленского с бывшим премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем, который участвовал в нескольких войнах.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Власти страны ужесточают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли избежать службы, а в соцсетях регулярно появляются видео насильственных задержаний уклонистов и конфликтов с военкоматами.

    Многие мужчины стараются покинуть страну, несмотря на угрозу для собственной жизни. Между тем, местные СМИ отмечают, что власти готовят новые правила мобилизации, особенно для жителей крупных городов, включая Киев, а на улицах столицы значительно увеличилось количество патрулей и случаев насильственной мобилизации.

    Российские силовики заявили об уклонении Зеленского от призыва в армию и игнорировании им повесток во времена президентства Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России).

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также заявил о четырехкратном игнорировании повесток военкомата Владимиром Зеленским в 2014–2015 годах.

    Между тем, на Украине вступил в силу подписанный Владимиром Зеленским закон об ужесточении всеобщей мобилизации, после чего военкоматы начали массовые рейды с применением силы.


    31 марта 2026, 11:50 • Новости дня
    Вассерман назвал лучший возраст для изучения второго иностранного языка
    Вассерман назвал лучший возраст для изучения второго иностранного языка
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Не все люди, которые изучают один или несколько иностранных языков, владеют ими, многое зависит от правильного возраста и методик образования, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман, комментируя намерение Минпросвещения ввести в школах второй иностранный язык.

    В Министерстве просвещения России планируют ввести в школах обязательное изучение второго иностранного языка. Данный учебный план среднего общего образования будет реализован с сентября следующего года. В ведомстве пояснили, что изучение второго иностранного языка не предусмотрено в старших классах при получении среднего общего школьного образования. Вводиться в программу он будет по желанию учеников и заявлению родителей.

    «Учить языки нужно, наверное, чем раньше, тем лучше. В детстве языки гораздо легче усваиваются, чем в зрелом возрасте. У Корнея Чуковского в книге «От двух до пяти», посвященной детской речи, очень подробно на примерах детей рассматривается, как они усваивают свой первый язык – родной. И, насколько мне известно, в этом возрасте языков можно освоить много», – говорит Вассерман.

    Он рассказывает, что дети, живущие в многоязычной среде, с легкостью осваивают все языки, бытующие вокруг них. Причем, как правило, они их не путают между собой. Однако это относится лишь к малышам в возрасте до пяти лет. Чем человек становится старше, тем больше сложностей вызывает освоение новых языков. Именно в связи с этим в школе уже нужны разнообразные, достаточно сложные методики изучения.

    «Я и сам ни одним иностранным языком толком не владею, ведь кроме родного русского, знаю еще его украинский диалект, поскольку учил его в школьные годы. Поэтому на основе моего личного опыта я даже не могу толком сказать, насколько это вообще полезно», – делится депутат.

    При этом он подчеркивает, что не все, кто иностранный изучает, владеет им. Он вспоминает, что в 90-е годы в одной известной передаче спросили, какой язык, по мнению англичан, самый распространенный в мире. Ответ был прост – ломанный английский. «Конечно, владеть несколькими языками полезно, но насколько мы ими владеем после школы, насколько хороши методики преподавания? Это отдельная проблема», – заключил Вассерман.

    Ранее сообщалось, что в российских школах для уменьшения нагрузки изучение иностранных языков для учеников пятых–седьмых классов могут сократить до 408 часов. Согласно прежним нормам, на изучение иностранных языков рекомендовалось выделять 510 часов.

    31 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    Суд Амстердама обязал сквоттеров покинуть здание торгпредства России
    Суд Амстердама обязал сквоттеров покинуть здание торгпредства России
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Окружной суд Амстердама обязал сквоттеров освободить здание торгового представительства России в течение шести недель и вернуть его российской стороне.

    Как передает ТАСС, окружной суд Амстердама принял решение обязать лиц, незаконно занявших здание торгового представительства РФ, покинуть его в течение шести недель и передать объект российской стороне.

    Суд постановил, что действия сквоттеров противоречат праву долгосрочной аренды, которым располагает Россия. Суд признал обоснованным намерение России вновь использовать здание для размещения сотрудников, связанных с работой дипломатического представительства.

    Суд подчеркнул, что санкции Евросоюза против России не исключают возможность проживания дипломатов в Нидерландах. По мнению суда, дальнейшее пребывание посторонних лиц в здании мешает выполнению функций дипмиссии. Доводы сквоттеров о риске простоя здания после выселения были признаны недостаточно убедительными.

    В решении отмечено, что при необходимости выселение может быть проведено с участием правоохранительных органов. Запрет на повторное занятие здания распространяется на один год. Ответчики также обязаны оплатить судебные издержки в размере 2,3 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, показатели враждебности европейских государств к России снизились в январе. Эксперты отметили ситуативный характер этих изменений, связанный с отвлечением внимания Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    31 марта 2026, 17:19 • Новости дня
    Суд обязал мошенников вернуть Долиной 62 млн рублей
    Суд обязал мошенников вернуть Долиной 62 млн рублей
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балашихинский суд Московской области обязал мошенников вернуть певице Ларисе Долиной 62 млн рублей.

    Решение было принято после рассмотрения иска артистки, которая изначально требовала 176 миллионов, однако затем снизила сумму требований до 114 млн рублей, передают «Вести» со ссылкой на Life.ru.

    В числе обвиняемых по делу оказался Андрей Основа. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 900 тыс. рублей.

    Напомним, Долина решила добиться через суд взыскания более 176 млн рублей с группы лиц, ранее признанных виновными в особо крупном мошенничестве.

    В феврале защита осужденных по делу Долиной затребовала отмены приговора.

    Главное
    В ООН призвали Израиль отменить смертную казнь за терроризм
    Эрмитаж получил письмо арестованного в Польше археолога Бутягина
    Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    В ГПЦ высказались о возможном вмешательстве Варфоломея в избрание нового патриарха
    Пентагон поставил под сомнение статус НАТО как военного альянса
    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида»
    Суд обязал мошенников вернуть Долиной 62 млн рублей

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Перейти в раздел

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан

    Все больше свидетельств того, что США планируют против Ирана теперь и наземную операцию. Как может выглядеть такое вторжение, почему американским войскам наверняка будет сопутствовать в нем успех – но даже при этом и несмотря на колоссальное военное преимущество, ни к чему хорошему для США подобная операция не приведет? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина атакует Россию с севера

      Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации