МИД заявил о «паузе» в переговорах по Украине на фоне агрессии США против Ирана

Галузин: Переговоры по Украине на паузе на фоне агрессии США против Ирана

Tекст: Антон Антонов

На полях российско-узбекской конференции клуба «Валдай» и Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Галузин отметил, что в последние месяцы прошло несколько раундов трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, однако теперь процесс приостановлен, передает ТАСС.

«Сейчас переговоры по-прежнему на паузе на фоне американо-израильской агрессии против Ирана», – отметил он. Он подчеркнул, что российская сторона всегда была и остается открытой для поиска политико-дипломатических решений урегулирования конфликта на Украине посредством переговоров. Галузин отметил, что Москва готова к продолжению обсуждений, если повестка будет содержательной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что промедление с мирным урегулированием приведет к ухудшению условий для Киева. Он отмечал, что работа трехсторонней группы России, США и Украины по украинскому урегулированию поставлена на паузу. Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод вооруженных сил из Донбасса.